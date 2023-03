Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza concerto pelo aniversário de 168 anos de Aracaju

Os ingressos, a preços populares, estão disponíveis nas bilheterias do teatro. Orsse

Divulgação/Secult

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) irá realizar um concerto especial em homenagem ao aniversário de Aracaju, comemorado nesta sexta-feira, dia 17 de março. O evento às 20h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

O concerto terá a regência do maestro Guilherme Mannis. Na programação, a valsa Rachel, que foi composta em Sergipe; solo de contrabaixo; composições de Ismar Barreto, entre outras.

Os ingressos, a preços populares, estão disponíveis nas bilheterias do teatro.

valipomponi