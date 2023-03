Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino faz turnê em cidades do RJ; Nova Friburgo recebe atração neste domingo

Em Nova Friburgo, a apresentação gratuita será às 18h na Praça Demerval Barbosa Moreira. Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino faz turnê em cidades do RJ; apresentação em Nova Friburgo será neste domingo

A Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino está fazendo turnê por sete cidades do Rio de Janeiro, além da capital, entre os meses de março e maio. E depois da apresentação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, chegou a vez de Nova Friburgo, na Região Serrana, receber a atração neste domingo (12).

A apresentação gratuita será às 18h na Praça Demerval Barbosa Moreira.

Formada em 1995, a partir da inclusão de seu projeto na ONG Orquestrando a Vida, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem direção geral do maestro Jony William Villela Vianna, direção artística de Hodyllon Martins e regência do maestro Brian Fleming.

No dia 16 de março, a turnê continua em Petrópolis, comemorando o aniversário da cidade.

Já no dia 28 de março, celebra o aniversário de Campos, sua cidade natal, com apresentação especial na Igreja de São Francisco de Assis.

No dia 1º de abril, o concerto estar em Macaé, na Praia de Imbituba. E, em seguida, dia 5 de abril, chegará ao Teatro Municipal de Niterói.

Itaperuna, no Noroeste Fluminense, também está incluída na turnê, com apresentação dia 14 de abril, no Cristo Redentor da cidade.

Em seguida, o concerto volta a ser apresentado na cidade de Campos, já no mês de maio.

Sobre a apresentação

Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino leva para o público repertório eclético

O concerto conta com um programa eclético, levando ao público temas de Baden-Powell e Vinicius de Moraes, Gonzaguinha, Shostakovich, Alberto Ginastera, Freddy Mercury, Tchaikovsky, dentre outros grandes compositores.

A turnê tem patrocínio do Grupo Águas do Brasil, Enel, Arteris, secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, produção da Dellarte, apoio do Orquestrando a Vida, realização do Instituto Dell’Arte e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil União e Reconstrução.

Orquestrando a Vida

Fundado pelo maestro Jony William, o projeto social Orquestrando a Vida “El Sistema Brasileiro” foi implantado em Campos dos Goytacazes há 28 anos nos moldes do “El Sistema” venezuelano.

O objetivo do projeto é promover o aprendizado musical e a prática artística, trazendo aos jovens envolvidos uma nova perspectiva de vida com a inclusão social, o desenvolvimento artístico-musical e a formação do caráter, com ações que visam ocupar o tempo, encorajando, motivando-os ao estudo e promovendo-os para o mercado de trabalho.

“O projeto contribui para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como a erradicação da pobreza (ODS 1), educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8). Hoje, o projeto atende 350 crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 a 17 anos, matriculados no ensino fundamental e médio na rede pública de ensino, com renda familiar de até 1/½ salário-mínimo e em situação de vulnerabilidade social, do município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro”, explica o projeto.

SERVIÇO:

Turnê Orquestrando a Vida 2023 com a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino

Nova Friburgo

Data: domingo, 12 de março, às 18h

Local: Praça Demerval Barbosa Moreira

Grátis

Petrópolis (aniversário da cidade)

Data: quinta-feira, 16 de março

Campos dos Goytacazes (aniversário da cidade)

Data: terça-feira, 28 de março

Macaé

Data: sábado, 01 de abril

Niterói

Data: quarta-feira, 05 de abril

Itaperuna

Data: sexta-feira, 14 de abril

