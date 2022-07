Orrore al Parto: dopo il travaglio partorisce ma non è un bambino. Medici sotto choc, la foto diventa virale

Il parto di Anna Mbizi ha sconvolto l’Africa ed il mondo intero. La donna era al settimo cielo, pensando che di lì a poco avrebbe dato alla luce un bambino. La storia ha dell’incredibile. Si tratta di uno di quegli episodi che sembrano appartenere solo alla fantasia. Sfortunatamente, in questo caso si tratta al 100% di realtà. È sicuramente un caso insolito e raro, che ha lasciato l’intera comunità attonita, allarmandola fortemente. Vediamo i dettagli di questo particolare episodio.

Il racconto che vede come protagonista Anna Mbizi è subito diventato virale, superando i confini dell’Africa. La donna ha 38 anni e pensava che mancassero pochi giorni prima di diventare finalmente mamma. L’attesa per la nascita di suo figlio stava per terminare e non vedeva l’ora di stringerlo a sé. La donna è però rimasta delusa da quello che è successo durante e dopo il parto. Spavento, disgusto, sgomento, incredulità: queste alcune delle sensazioni che l’hanno sopraffatta.

Gli stessi medici non sono riusciti a spiegarsi l’entità di questo parto anomalo. Si tratta di un fenomeno assolutamente incredibile e unico. La donna infatti non ha dato alla luce un bambino bensì un verme enorme. La sua lunghezza era di circa 38 centimetri. Nessuno è riuscito a capire come abbia fatto un’entità di tale portata a sopravvivere nella pancia della donna. Ma soprattutto, ci si chiede come la donna non sia riuscita a rendersi conto di avere in grembo tutt’altro che un bambino. ( foto in basso)

La notizia del parto del verme ha spaventato tutta la comunità in cui vive Anna e tutta la regione. Molte donne hanno iniziato ad andare in panico, pensando di poter vivere una situazione del genere. Il verme è stato fortunatamente rimosso dalla pancia della donna grazie a delle operazioni chirurgiche. La cosa più paradossale è che durante le visite i medici le dicevano che andava tutto bene, che il bambino era in salute e cresceva bene. Nessuna anomalia era stata quindi rilevata.

Il fidanzato di Anna ha dato maggiori dettagli circa questo parto anomalo. Addirittura ha sottolineato come la sua donna avesse anche forti contrazioni. Questo lasciava intendere a tutti che si trattasse di un normalissimo parto. La Mbizi ha rivelato di essere molto delusa e triste perché il suo progetto di essere mamma è sfumato in un attimo. Stando alle sue parole, sarebbe tutta opera del vicino, a cui doveva dei soldi, che le ha lanciato un incantesimo.

Orrore al Parto: dopo il travaglio partorisce ma non è un bambino. Medici sotto choc, la foto diventa virale scritto su Più Donna da Imma Bartolo.