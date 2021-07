orrore-in-stazione,-trovato-cadavere-di-un-ragazzo:-al-vaglio-le-indagini

Il corpo senza vita del 37enne è stato trovato nella stazione ferroviaria di Napoli, sono in corso maggiori indagini per risalire alla morte.

Dramma stamane alle prime luci dell’alba alla stazione ferroviaria di Napoli dove alcuni passanti hanno dato l’allarme dopo essersi accorti del corpo esanime di un uomo proprio all’ingresso dell’edificio.

Sul posto sono accorsi prontamente i soccorsi del 118 ma non hanno potuto far nulla che dichiarare la morte sopraggiunta del giovane 37enne.

L’uomo, V.L., originario di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato riconosciuto perché portava con sé i documenti di identificazione che hanno permesso alla Polizia di risalire subito alla sua identità.

Napoli sotto choc: tutte le piste sono aperte

Originario di Cervinara, la notizia della morte del giovane ha scosso profondamente la comunità irpina di cui era originario. La procura non ha ancora rivelato la sua identità come richiesto dalla famiglia.

Accanto al corpo accasciato a terra non vi erano borse o altri oggetti che facessero pensare ad una fuga improvvisa dell’uomo, ma gli inquirenti non escludono un’aggressione per rapina.

Nelle prossime ore sarà disposto l’esame autoptico per avere la certezza sulle cause della morte. Alcuni passanti che si aggiravano intorno alla stazione centrale alle prime luci dell’alba hanno lanciato prontamente l’allarme.

Immediato l’arrivo di Polizia e soccorsi che però non hanno potuto fare nulla per lui se non constatarne il decesso avvenuto poche ore prima.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, una coppia ai ferri corti, “Non sa fare nulla”: volano ricatti

LEGGI ANCHE –> Filippo Biscaglia, quanto guadagna con Temptation Island? Lo sanno in pochi

Gli inquirenti hanno fatto sapere che non escludono nessuna posta e sperano che le telecamere di videosorveglianza della zona possano dare loro qualche riferimento sull’accaduto.