orrore-nella-casa-del-gran-fratello:-nicola-pisu-si-trova-in-bocca-il-dente-di-un-altro-concorrente.-ecco-chi-l’ha-perso

Francesca Cipriani, che piaccia o che non piaccia, può essere sicuramente considerata una delle indiscusse protagoniste di questa edizione corrente del Grande Fratello Vip 6. La concorrente è stata recentemente al centro non di poche critiche mosse nei suoi confronti dopo la sua esagerata reazione in puntata alla vista del fidanzato Alessandro. Dopo una porta staccata, urla e inquilini che si improvvisano bodyguard, ora la Cipriani si trova a dover fare i conti con Nicola Pisu “reo” di aver mangiato e poi buttato nella spazzatura un suo dente.

GF Vip, cade un dente nel dolce alla Cipriani

Non sarebbe uno scherzo anzi, sarebbe tutto tragicomicamente vero: Nicola Pisu, concorrente al Grande Fratello Vip, si sarebbe “mangiato” un dente di Francesca Cipriani, sua coinquilina, rimasto sbadatamente in un pezzo di tiramisù. Tutto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri mentre i vipponi si apprestavano ad occupare il loro tempo nella preparazione di dolci fatti in casa tra cui un tipico e classico tiramisù. Un bel dolce dall’aspetto invitatissimo che ha ovviamente fatto venire l’acquolina in bocca ai concorrenti tra cui Nicola Pisu, tra i primi ad avventarsi sul dolce. Qualcosa però lo coglie alla sprovvista.

Nicola Pisu butta il dente, la Cipriani: “Me lo devo riattaccare”

A far trovare impreparato il concorrente è qualcosa che sente agitarsi nella sua bocca mentre mastica una prima cucchiaiata di tiramisù. Qualcosa di duro e di non commestibile cattura l’attenzione di Pisu che sputa il boccone trovandosi davanti, incredibilmente, ad un dente. Subito Pisu non ha compreso e pensando di aver mangiato inavvertitamente un pezzo di plastica ha buttato il tutto nella spazzatura. A riconoscerlo, come riporta il popolo di Twitter sempre attento h24 alla diretta televisiva, sarebbe stato Giucas Casella che avrebbe così richiamato Piso a recuperare il dente dalla spazzatura.

Dopo le porte, cadono i denti

“Nicola ma hai buttato un dente nel secchio?”, ha poi interpellato Pisu la Cipriani, preoccupata ma anche tuttavia divertita dall’insolito accaduto. “Ca**o ma è mio, me lo devo riattaccare“, spiega la Cipriani spiegando come fortunatamente si tratti di un dente posteriore, nulla dunque che possa in qualche modo ledere al suo aspetto essendo un vuoto “poco visibile”.

A chiedersi, come tutti, che cosa ci facesse un dente della Cipriani nel tiramisù è stata la Nazzaro: “Scusa una cosa, ma il tuo dente cosa ci faceva nel tiramisù?”, ha giustamente chiesto la Nazzaro per sentirsi rispondere dalla Cipriani: “Non lo so… mi è caduto mentre mangiavo“. Oltre ad un muratore per mettere al riparo gli infissi, Signorini sembra dovrà ora adoperarsi per cercare un dentista per la Cipriani.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Orrore nella casa del Gran Fratello: Nicola Pisu si trova in bocca il dente di un altro concorrente. Ecco chi l’ha perso proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.