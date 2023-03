Ortopedista esclarece dúvidas sobre a hérnia de disco

Dr. Jailson Duarte Amboni fala dos sintomas e formas de prevenção do problema que além de dor, traz reflexos ao bem-estar e qualidade de vida dos pacientes O cuidado com a saúde da coluna deve ser lembrado ao longo de toda a vida, porém, na maioria dos casos, isso só é percebido quando há algum problema diagnosticado. Uma dessas doenças que além de desconforto e dor, traz reflexos na manutenção do bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, é a hérnia de disco.

“Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas em formato oval, constituídas por tecido cartilaginoso na parte externa e componente gelatinoso em seu interior. A função do disco intervertebral é de amortecimento e estabilização da coluna. Ao longo da vida, os discos intervertebrais podem sofrer rupturas em seu envoltório, provocando o vazamento do material presente em seu interior. É a esta lesão que damos o nome de hérnia de disco”, explica o médico ortopedista do HSJosé, Dr. Jailson Duarte Amboni (CRM – 18428 | RQE – 14659).

De acordo com o especialista, a faixa etária mais comum de acometimento do problema é entre 35 a 45 anos.

“Na maioria dos casos, a hérnia de disco apresenta uma causa multifatorial, isto é, encontramos mais de um fator de risco na história do paciente implicado em seu surgimento. Entre esses principais fatores estão a herança genética, sobrecarga indevida da coluna vertebral (no trabalho ou no dia a dia), vícios posturais, sedentarismo, colchão e modo de dormir, sobrepeso, tabagismo, diabetes, além de traumas diversos”, esclarece o médico.

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico do problema é realizado pela história clínica do paciente, seus sintomas e pelo exame físico, confirmando-se com exame mais sensível e específico que é a ressonância nuclear magnética.

“Os pacientes com hérnia de disco apresentam sintomas bem variados, pois a localização e o tamanho da hérnia de disco influenciam no quadro clínico. Dessa forma, ao mesmo tempo que existem pacientes com sintomas muito limitantes, existem outros que são até mesmo assintomáticos”, esclarece Dr. Jailson.

Entre os principais sintomas estão a dor ciática, dor lombar, perda de força e alteração de sensibilidade nos membros inferiores, formigamento e choques nos membros inferiores e, em casos graves, pode comprometer o controle intestinal/urinário.

De acordo com o ortopedista, em algumas situações o tratamento é cirúrgico. Ele ocorre quando a dor não melhora com tratamento clínico ou quando paciente apresenta alterações neurológicas, ou seja, alterações da sensibilidade e força.

“Vale ressaltar que a hérnia de disco pode ser prevenida com bons hábitos que refletirão ao longo da vida do paciente. Exercícios físicos bem executados sob orientação de profissionais, não fumar, controle de peso, ter boa ergonomia em funções laborais e a melhoria do padrão postural são grandes aliados na prevenção da hérnia de disco”, finaliza o especialista.

