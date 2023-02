Entenda por que muitas espécies têm comportamentos de fuga e proteção em casos de fenômenos naturais. Os animais podem prever o futuro?

Mitos sobrenaturais são fantasiados quando o assunto é o comportamento animal perante a chegada de tempestades. Com certeza você já deve ter escutado alguma história sobre essa sensibilidade. Diferentes explicações se popularizaram ao decorrer de inúmeros eventos grandiosos, como furações e tsunamis, mas são os hábitos diários e as próprias peculiaridades das espécies que apresentam a verdade por trás desses fenômenos comportamentais.

Certamente as mudanças ambientais ocasionadas pelo homem geram grandes transformações nas temperaturas, já que os humanos estão modificando os ambientes cada vez mais rápido. E nesse mesmo cenário, os comportamentos dos animais vem sendo estudados, por corresponderem de inúmeras formas às movimentações climáticas.

A capacidade dos animais de se manterem vivos em meio às variações se dão pela condição de adaptação de cada espécie. Por serem extremamente conectados à natureza, acabam sendo sensíveis aos acontecimentos climáticos, independentemente do tipo que for. Dessa forma, mesmo que não se tenha nenhuma verdade absoluta, sabe-se que os sentidos dos animais, que já são mais aguçados do que os dos seres humanos por puro instinto de sobrevivência, acabam se ampliando ainda mais, para evitar com que sejam prejudicados com as variações da natureza.

Sendo assim, desde pesquisadores até cuidadores e criadores, se deram conta de que os animais preveem o tempo e desastres naturais, agindo de forma antecipada a qualquer turbulência no ambiente, por perceberem a alteração na atmosfera, principalmente na pressão do ar e nível de eletricidade estática.

Comportamentos de animais na antiguidade influenciava na previsão do tempo

Comportamento

No passado, a previsão do tempo ocorria justamente a partir das reações dos animais na natureza, sinalizando se ocorreria ou não alguma mudança no céu. Ações como fuga, aumento de apetite, procura de esconderijo e até mesmo agitação são algumas das reações de diferentes espécies. As aves, por exemplo, costumam voar em bando para longe momentos antes de grandes tempestades começarem.

Um fato interessante se dá pela alimentação, fazendeiros notaram que bovinos mudam o comportamento alimentar – passam a comer mais – quando estão pressentidos à chegada de uma frente fria no campo.

Os animais marinhos, principalmente tubarões, são sensíveis a grande queda na pressão da água, que indicam o início de algum fenômeno.

Sensibilidade

Hoje se sabe que os animais sentem até a iminência de um furacão. Os animais marinhos, principalmente tubarões, são sensíveis a grande queda na pressão da água, que indicam o início de algum fenômeno. Quando sentem, os grandes animais acabam nadando para as águas mais profundas, fugindo da movimentação dos ventos e chuvas. E a resposta de melhoria climática ocorre com a volta para as águas mais superficiais, mostrando que se sentem seguros novamente.

As aves também demonstram sensibilidade à queda de pressão, só que do ar. Pássaros e também insetos, instintivamente reagem a esse tipo de mudança climática cobrindo ninhos e colmeias e voando mais baixo que o normal.

Andorinhas, por exemplo, usam o senso da pressão para decidir qual direção segura para migrar em bando.

Os grilos têm mudanças comportamentais a partir do tempo

Baixas temperaturas

Outros animais também apresentam sintonia com as mudanças de temperatura, e, de alguma forma, acabam sendo capazes de sentir quando a temporada de frio está a caminho ou uma frente fria repentina pode chegar.

Os grilos passam a ter o ruído “cri-cri” alterado pelas temperaturas, já que o críquete funciona como um termômetro natural. Dependendo do tempo, ocorre um aumento ou diminuição no metabolismo do grilo, já que seu chiado é proveniente de força muscular, interferindo diretamente na energia do seu som característico. Inclusive, essa peculiaridade foi estudada por cientistas, que a caracterizaram como “Lei de Dolbear”.

Mamíferos também apresentam sensibilidade, como é o caso dos esquilos. Eles preveem o início do frio, e por serem muito inteligentes, se protegem contra o inverno rigoroso. Passam a construir seus ninhos em árvores mais baixas e mais entocados, para evitarem ventos congelantes. Também respondem à mudança climática quando a temperatura está aumentando, voltando a construir seus abrigos em lugares mais altos e expostos.

*Texto sob supervisão de Lizzy Arruda

