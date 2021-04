oscar-2021,-cronaca-della-nottata-fra-grandi-traguardi-e-poche-sorprese

Una cerimonia rivoluzionata dalle misure di sicurezza anti-contagio. Una disperata ricerca di normalità riuscita fino a un certo punto. E nonostante i traguardi politici, troppi pochi guizzi. Ecco come è andata l’edizione numero 93 degli Academy Awards

Chloé Zhao ritira l’Oscar come miglior regista per Nomadland (foto: Getty Images)

In Italia in molti hanno già deciso che gli Oscar 2021 sono stati dominati dal politicamente corretto, perché probabilmente per loro è l’unica spiegazione da addurre quando degli artisti di colore vincono su artisti bianchi. In effetti la serata, che si è svolta la scorsa notte condizionata dalla situazione anomala in cui si trova il mondo da un anno a questa parte, ha visto sconfitti i candidati nostrani (Laura Pausini per la Miglior canzone originale e Massimo Cantini Parrini per i Miglior costumi di Pinocchio di Matteo Garrone). Più semplicemente, come da un bel po’ di tempo a questa parte, l’Academy cerca di riflettere il più possibile la società contemporanea, quella degli Stati Uniti soprattutto, dove certe rivoluzioni sono in atto in maniera radicale e magmatica.

Regina King ha aperto la cerimonia, non a caso, ricordando la condanna del poliziotto Derek Chauvin responsabile della morte di George Floyd che l’anno scorso ha riacceso le proteste del movimento Black Lives Matter:“Da madre di un ragazzo nero, conosco la paura con cui molti convivono”. Daniel Kaluuya, Miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah, ha ringraziato Fred Hampton, attivista delle Pantere nere: “Che uomo! Siamo fortunati a vivere in un mondo in cui anche lui ha vissuto”. Mia Neal e Jamika Wilson sono divenuti i primi afromaricani a vincere nella categoria Miglior trucco per il film Ma Rainey’s Black Bottom e hanno ringraziato “i nostri antenati che si sono impegnati, sono stati rinnegati ma non si sono mai arresi”. Per finire, Chloé Zhao è stata la prima donna asiatica a conquistare la statuetta per la Miglior regia, e solo la seconda donna a vincere tale riconoscimento in 93 anni di Oscar.

È assurdo che questi traguardi debbano essere sminuiti dalle solite polemiche di contrapposizione. Piuttosto, c’è da riconoscere che la lunga notte degli Academy Awards ci hanno regalato poche emozioni. Al netto di una scaletta abbastanza incomprensibile (il premio alla regia, per esempio, annunciato prima di quelli tecnici e il Miglior film prima delle categorie attoriali), le sorprese sono state rare: il superfavorito Nomadland ha vinto dove doveva vincere (solo la fotografia è andata a Mank, invece), mentre The Father – con l’Oscar al Miglior attore protagonista più anziano di sempre, l’83enne Anthony Hopkins – ha recuperato terreno e gli altri candidati si sono distribuiti in modo equo i premi alla sceneggiatura e altri tecnici. Nessuno scandalo, nessun record assoluto (anche se Netflix si porta a casa in tutto sette statuette, più di qualsiasi altro studios), neanche un piccolo scambio di buste a ravvivare i tempi morti.

Va reso atto che questi Oscar in epoca Covid non sono stati assolutamente semplici da realizzare, neanche dopo aver spostato di due mesi la cerimonia: per far sì che fosse una serata svolta in tutta sicurezza, ma anche intima e rassicurante per gli spettatori a casa, i produttori, fra cui il regista Steven Soderbergh, hanno organizzato l’evento principale non nel solito Dolby Theater di Hollywood ma alla Union Station di Los Angeles, allestita con una specie di banchetto ben distanziato (il tutto è stato gestito, secondo le regole Usa, come se fosse un vero e proprio set cinematografico). Sebbene alcuni protagonisti della serata fossero collegati da remoto (è stato il caso del regista-sceneggiatore di The Father Florian Zeller da Parigi o il trionfatore della scorsa edizione Bong Joon-ho da Seul), i quasi 200 invitati in loco si sono alternati nella sala, tutti rigorosamente senza mascherina. Una disperata ricerca di normalità, insomma, riuscita fino a un certo punto.

E nonostante gli strenui tentativi, questi Oscar sono stati giocoforza molto meno sereni e spettacolari del solito. Come ha ricordato Regina King, “è stato un anno tremendo”, anche se “il nostro amore per i film ci ha aiutato ad andare avanti, facendoci sentire meno isolati e in contatto seppur a distanza”. Il ritorno in sala è auspicato quanto prima da tutti: Frances McDormand, Miglior attrice protagonista (la sua terza statuetta in questa categoria!), pregando gli spettatori di vedere Nomadland e gli altri titoli candidati “in una sala buia, sullo schermo più grande possibile”. Forse, già negli ultimi tempi percepivamo queste serate tutte glamour, autocelebrazione e bei discorsi come delle maratone estenuanti (chissà gli ascolti 2021, dopo l’emorragia delle edizioni passate), quest’anno più che mai percepiamo che il vero spettacolo è altrove, quello che vorremmo vivere noi in prima persona e ancora non possiamo del tutto. Ma magari, appunto, ci basterà un buon film in una sala buia, molto lontani dalle polemiche.