oscar-2022,-will-smith-chiede-scusa-e-tutti-capiscono-che-…

Alla notte degli Oscar 2022 è accaduto davvero qualcosa di incredibile che ha lasciato tutto il mondo completamente senza parole. Il noto attore statunitense Will Smith sembra che ad un certo punto si sia alzato dalla sua postazione e sia andato sul palco dove si stava esibendo il comico Chris Rock. L’attore pare abbia preso a schiaffi il comico che è rimasto per qualche istante senza parole, salvo poi smorzare la tensione cercando di sorridere.

Oscar 2022, Will Smith in diretta tv da uno schiaffo a Chris RockWill Smith dopo aver dato uno schiaffo al comico, è tornato alla sua postazione, ed avrebbe continuato ad urlare all’attore di non pronunciare mai più il nome di sua moglie. Inevitabilmente il gesto di Will è stato criticato da tanti e per questo alla fine ha chiesto scusa. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? L’attore ha reagito così soltanto per le parole che Chris ha dichiarato in quella occasione o ci sono degli episodi pregressi? Facciamo un passo indietro.

Condannato il gesto di Will

In molti hanno condannato il gesto di Will che alla fine ha chiesto scusa e tutti hanno capito che non c’era nulla di preparato come qualcuno aveva sostenuto.

.”Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile” . Questo quanto scritto dall’attore sui social, reduce tra l’altro da un grande successo e dall’aver ricevuto il suo primo Oscar. “Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente“, ha aggiunto ancora l’attore. Insomma, sembra che le parole utilizzate dal comico, che ha ironizzato su una condizione fisica della moglie di Will, ha scatenato in lui una reazione impulsiva, che è sicuramente condannabile. Dopo le sue scuse, i due hanno fatto la pace? Non si sa ancora se effettivamente questo sia accaduto. Il comico non sembra abbia ancora commentato la vicenda e le scuse di Will, ma pare che avesse già fatto sapere di non voler sporgere denuncia.

Vecchi dissapori tra i due, cosa è veramente accaduto?

Intanto però in queste ore sembra siano circolate delle voci relative al rapporto tra i due e sul fatto che potrebbero esserci dei retroscena che potrebbero giustificare in qualche modo il gesto di Will. Potrebbero esserci degli attriti tra i due che potrebbero risalire alla notte degli Osca 2016. “Jada si è arrabbiata, non viene. Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato”. Questo quanto detto da Rock riferendosi sempre alla moglie di Will che non è andata alla cerimonia per protesta contro gli Oscar, che a suo modo di vedere tendevano ad escludere le quote nere. Questo episodio però non sarebbe l’unico. Anche sui social ci sarebbero tracce di dissapori tra i due.

