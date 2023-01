Oscar 2023 predictions ( IL MIGLIORI FILM DELL’ANNO )

chiedeste agli addetti ai lavori quale sia il vero termometro per capire quali film potrebbero effettivamente avere una chance agli Oscar probabilmente vi risponderebbero gli Screen Actors Guild Awards, meglio conosciuti come SAG Awards, ovvero i premi che vengono attribuiti dal Sindacato degli Attori, una delle organizzazioni più potenti e temute di Hollywood, composta da diversi votanti degli Oscar. A differenza dei Golden Globe, che vengono assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association, ovvero dai giornalisti internazionali, i SAG, così come gli Oscar, partono invece dal cuore pulsante dell’industria, ed è per questo che gli scommettitori guardano alle nomination e ai vincitori del premio con particolare interesse visto che, in 9 casi su 10, finiscono col dare ragione al verdetto espresso dall’Academy, iniziando a riflettere il sentimento generale di Hollywood verso certi titoli.

La ventinovesima edizione dei SAG Awards si svolgerà il 26 febbraio e sarà visibile sul canale YouTube di Netflix, anche se sappiamo che, a partire dal 2024, la cerimonia andrà in onda direttamente sulla piattaforma streaming, a sottolineare quanto il premio faccia gola anche se, almeno in Italia, sia decisamente poco conosciuto. Le nomination, che vanno dal cinema alla tv, sono comunque piene zeppe di conferme, visto che tra i film vediamo campeggiare Everything Everywhere All at Once, un film che ha iniziato a lavorare a fondo sulla stagione dei premi da oltre un anno e che, per l’occasione, tornerà al cinema dal 2 febbraio; The Fabelmans, il capolavoro di Steven Spielberg che ha già vinto il Golden Globe, e Gli spiriti dell’isola, il film con Colin Farrell e Brendan Gleeson che sta pian piano avanzando nella classifica dei preferiti dell’Academy dopo la presentazione a Venezia. Sul fronte tv, insieme alla seconda stagione di The White Lotus, alla seconda di Only Murders in the Building, e alle ultime di Better Call Saul e Ozark, segnaliamo, però, anche la nomination ad Adam Sandler, protagonista del sottovalutato dramma di Netflix Hustle che è un bene che i SAG Awards abbiano riportato alla luce.

Ecco le nomination dei SAG Awards 2023:

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Emily Blunt (The English)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Niecy Nash (Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Steve Carell (The Patient)

Taron Egerton (Black Bird)

Sam Elliott (1883)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Evan Peters (Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer)

Miglior attrice in una serie comedy

Christina Applegate (Amiche per la morte – Dead to Me)

Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel)

Quinto Brunson (Abbott Elementary)

Jenna Ortega (Mercoledì)

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore in una serie comedy

Anthony Carrigan (Barry)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior ensemble in una serie comedy

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

