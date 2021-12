Oscar Baghetti: Super green pass un aspetto economico da non sottovalutare

Oscar Baghetti riporta la notizie Nuove regole per contenere i contagi Covid. È entrato in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, anche in fascia bianca il nuovo Green pass rafforzato, con ulteriori limitazioni per chi non si è sottoposto al vaccino. La soluzione, che sarà applicata fino al 15 gennaio, è stata prevista dal decreto legge 172. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica e fornito delle indicazioni. Chi non sarà in possesso dei requisiti, in zona arancione non potrà prendere il caffè al bancone di un bar, nè sedersi al ristorante, neanche all’aperto. Potrà fare shopping nei centri commerciali ma solo nei giorni feriali. Ecco alcune indicazioni per chi intendesse “mettersi n regola” all’ultimo minuto.

Come prenotare il vaccino

Le Regioni danno la possibilità di prenotare il vaccino online. Per conoscere e raggiungere le piattaforme per effettuare la prenotazione, basta visitare la sezione del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata alla “Campagna vaccinale anti Covid 19”. In generale il portale predisposto dalle Regioni è suddiviso in sezioni (ciclo primario prima e seconda dose; terza dose o dose “booster”). Per prenotare occorre la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare: il Codice fiscale, le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Di solito 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorda l’appuntamento fissato. Ci si può vaccinare attraverso i punti di somministrazione indicati dalla piattaforma, una volta effettuato l’accesso, le farmacie o i medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale). Il vaccino consente di ottenere il super Green pass, ovvero il certificato rafforzato.