osiris-rex:-oggi-la-sonda-lascia-l’asteroide-bennu-dopo-due-anni

10 maggio, la sonda Nasa Osiris-Rex abbandona l’asteroide Bennu per riportarne a Terra i campioni. Grazie alla sua missione abbiamo imparato molto e molto ancora impareremo sugli asteroidi e sul sistema solare

24 settembre 2023, deserto dello Utah, Stati Uniti: una scia luminosa solca il cielo, portando del materiale extraterrestre sulla Terra. Un gruppo di ricercatori della Nasa e di militari della Air Force si precipitano a raccogliere la capsula che lo contiene: sarà portata al centro Ares, il direttorato per la ricerca sugli astromateriali, dove i ricercatori condurranno esperimenti per ricavarne quante più informazioni possibili. Potrebbe sembrare la trama di un film di fantascienza e invece è la storia futura dei campioni che Osiris-Rex, la sonda Nasa che ha accompagnato l’asteroide Bennu negli ultimi due anni, ha prelevato a ottobre scorso dalla sua superficie. E che oggi lo abbandona per iniziare il viaggio verso casa.

La storia di Osiris-Rex inizia nel settembre 2016, con la partenza di un vettore Atlas V da Cape Canaveral, Florida. Circa un’ora dopo il lancio, la sonda si separa dal razzo vettore, lanciata a gran velocità nello spazio interplanetario. A quasi un anno esatto dal lancio, nel settembre 2017, ritorna vicino alla Terra, per sfruttarne la gravità in quella magia dinamica che è la fionda gravitazionale e porsi nell’orbita che la porterà, nel dicembre 2018, dritta al suo obiettivo: l’asteroide 101955 Bennu.

Osiris-Rex, una missione dai molti obiettivi

Osiris-Rex è la terza missione del programma della Nasa New Frontiers, dopo New Horizons e Juno, un insieme di missioni che avevano – e hanno – l’obiettivo di accedere a informazioni nuove sul sistema planetario in cui viviamo. Osiris-Rex ha il nome di Osiride, divinità egizia della morte indissolubilmente legata a Bennu, l’uccello mitologico associato alla rinascita. Ma Osiris-Rex è anche un acronimo che indica proprio gli obiettivi della missione: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (origini, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse, sicurezza, esplorazione della regolite).

Questi obiettivi, lo studio dei diversi aspetti della composizione e dinamica asteroidale, sono perseguiti sia attraverso lo studio da remoto che tramite la raccolta dei campioni di regolite, quel misto di polvere e frammenti di roccia che si trova sulla superficie dell’asteroide. È proprio quest’ultimo punto a rendere particolarmente preziosa la missione: Osiris-Rex è infatti una missione sample-return, una missione che ha come obiettivo primario quello di riportare a Terra materiale extraterrestre, un’occasione unica per condurre analisi che in loco o in remoto non si possono condurre.

Abbiamo assistito, tramite alcune immagini da brivido, alla manovra di prelievo dei campioni nell’ottobre 2020. Il team della missione ha programmato Osiris-Rex per una manovra di cosiddetta toccata-e-fuga: la sonda si è avvicinata rapidamente alla superficie dell’asteroide, ne ha sollevato il materiale tramite un getto di azoto e ha raccolto il materiale così sollevato, incapsulandolo e preparandolo al rientro a Terra.

Due immagini dalla sequenza di campionamento di Osiris-Rex. Foto: Nasa/Jpl

Una volta a Terra i campioni potranno essere analizzati con le più sofisticate tecniche di laboratorio e le analisi potranno essere ripetute nel tempo e dai gruppi di ricerca più disparati, con buona pace del metodo galileiano che vuole che gli esperimenti – per essere scientifici – debbano essere ripetibili.

Sebbene il prelievo dei campioni sia forse l’obiettivo più entusiasmante della missione, le analisi da remoto della superficie di Bennu condotte nell’arco di questi due anni e mezzo di osservazioni, hanno permesso di ottenere molte informazioni interessanti e complementari sull’asteroide stesso e sulla categoria di corpi celesti a cui appartiene.

Bennu: un po’ asteroide un po’ cometa

Il programma di monitoraggio degli asteroidi del Jet Propulsion Laboratory della Nasa inserisce Bennu al secondo posto per pericolosità: si tratta di uno degli asteroidi near-Earth a maggiore rischio di impatto. Ciò non vuol dire che impatterà sicuramente sulla Terra, ma che è bene tenerlo sott’occhio e conoscerlo a fondo, così da potersi organizzare al meglio nel caso in cui in futuro diventi un pericolo reale.

Bennu è un oggetto particolarmente interessante anche perché appartiene a una categoria di asteroidi molto antichi e ricchi in materiali a base di carbonio. In epoche remote potrebbero essere stati corpi planetari come Bennu ad aver portato materiale organico e minerali ricchi in acqua sulla Terra, i primi mattoni su cui si sarebbe formata la vita. Questi materiali organici sono presenti e abbondanti sulla superficie Bennu, come hanno evidenziato le analisi da remoto, e sono presenti anche nel sito in cui è avvenuto il campionamento.

Il sito in cui è avvenuto il campionamento prima e dopo la manovra di Osiris-Rex. Foto: Nasa/Jpl

Una delle scoperte inaspettate che sono avvenute durante la fase di studio da remoto di Bennu è che si tratta di un asteroide attivo, ossia che espelle, di quando in quando, materiale dalla sua superficie. Si tratta perlopiù di particelle e frammenti di roccia fino a 10 centimetri di diametro, emessi forse da processi di termoclastismo: raffreddandosi e riscaldandosi a causa dei cicli di notte-giorno, le rocce superficiali si potrebbero frantumare, espellendo materiale. Per questa ragione, Bennu è classificato come oggetto dal comportamento duale, un po’ asteroide un po’ cometa, il primo esempio di transizione tra queste due classi di corpi minori che studiamo da vicino.

Il futuro di Osiris-Rex

Dopo oltre due anni di analisi, mappe e raccolta dati culminati nel campionamento di ottobre scorso, oggi Osiris-Rex lascia definitivamente Bennu, avviandosi su quella traiettoria che la porterà, nel settembre 2023, a separarsi dalla capsula contenente i campioni, rilasciandola verso Terra.

Il dispositivo di raccolta dei campioni si è riempito così tanto che Osiris-Rex ha perso parte del materiale raccolto durante il campionamento. Foto: Nasa/Jpl

Ancora non si sa quale sarà il suo futuro successivo: sebbene non potrà eseguire altri campionamenti, Osiris-Rex potrà proseguire esplorando da remoto altri asteroidi, almeno finché non resterà a secco di carburante o di fondi. C’è per esempio chi ha proposto che la missione possa essere estesa per studiare l’asteroide Apophis, quello che a inizio secolo ci ha terrorizzato per un possibile impatto – poi scongiurato – nel 2029.