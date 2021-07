Ospedale “Maggiore” di Bologna, a luglio -150 posti auto. Sepe (FIALS): «Disagio significativo».

Si inaspriscono i rapporti con la Direzione Generale della USL di Bologna che ancora una volta non ha previsto un piano di sosta alternativo per gli operatori sanitari del Maggiore che si ritroveranno con meno 150 posti auto in meno dal 18 al 25 luglio causa lavori di asfaltatura nell’area interna prospiciente Largo Nigrisoli.

Un disagio significativo visto che i dipendenti lavorano su turni, anche di notte ed i mezzi pubblici non coprono determinate zone e fasce orarie, il problema diventa più profondo se si pensa agli operatori in reperibilità che devono recarsi d’urgenza al maggiore (interventi, dialisi, sostituzioni) e non avranno dove parcheggiare, con il rischio di rimozione del proprio veicolo e di non arrivare in tempo utile sull’emergenza

I lavori erano programmati da tempo, ora bisogna trovare una soluzione in tempo breve per non creare disagi ai lavoratori e di riflesso ai pazienti – si legge nella nota a stampa a firma di Alfredo Sepe (foto), Segretario Provinciale FIALS Bologna.