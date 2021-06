Muore a 65 anni l’OSS Gennaro Marciano dopo intervento chirurgico. Lavorava al pronto soccorso, ma aveva prestato servizio anche come milite della Croce Verde. Scatta denuncia dei familiari?

Proprio l’associazione Croce Verde di Civitanova Marche ne ha dato notizia: “Ti ricorderemo così, sempre disponibile e sorridente con tutti i volontari, gentile e premuroso con ogni paziente. Sentite condoglianze alla famiglia e ad ogni suo affetto. Ciao Gennà”.

Gennaro Marciano, 65 anni, operatore socio sanitario in PS, non c’è più. E’ deceduti per i presunti postumi di un intervento chirurgico.

Anche il consigliere comunale Pd Yuri Rosati lo ha voluto ricordare: “Tra le tante belle persone che ho conosciuto lavorando all’ospedale di Civitanova una eri tu Gennaro. Sempre sorridente, sempre disponibile, una persona speciale! Ciao amico mio”.

Nato ad Acerra, ormai da molti anni viveva a Castelfidardo. Il suo nome era legato indissolubilmente a Civitanova e dintorni, visto che prima dell’ospedale aveva prestato servizio anche all’istituto Santo Stefano.

Di recente aveva subito un intervento chirurgico in seguito ad alcuni problemi di salute. Le sue condizioni cliniche sono sono precipitate in poche ore. Per fare luce sul caso sarà eseguita l’autopsia.

Era un uomo buono e che si è sempre fatto in quattro per aiutare gli altri.

Amici del defunto parlano di esposto in Procura da parte dei parenti per capire cosa è successo. Non ci sono ufficialità.

Gennaro che la terra ti sia lieve!