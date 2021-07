OSS: richiamato dalle ferie e minacciato. Ho denunciato il mio Infermiere coordinatore.

OSS richiamato dalle ferie: Minacciato per telefono, ho denunciato il mio Infermiere coordinatore. Basta soprusi, nel 2021 i diritti vanno fatti rispettare.

Oss richiamato dalle ferie e minacciato per telefono: scatta la vertenza sindacale verso il coordinatore infermieristico.

vi scrivo di cosa mi sta accadendo e di come ho reagito sperando di essere esempio per molti.

Lo scorso 25 giugno, a 5 giorni dalla fine delle mie ferie di giugno, mi chiama il coordinatore e pretende che torni a lavoro. A parte che ero tornato giù in Calabria e mi ci voleva praticamente un giorno a prepararmi e tornare su.

A parte che è un diritto starmene in ferie due settimane di fila e a parte che ero con mio padre invalido, quindi otto ore di viaggio diventano 10 considerando le soste.

C’è il fatto che non vi era emergenza ma solo un paio di malattie.

Quindi ho detto no. Lui per tutta risposta mi ha letteralmente minacciato di ricordarsene per tutto l’anno e di provare a chiedergli giorni liberi.

Quel che non sapeva è che era in vivavoce e c’era con me il mio collega di turno, ospite da noi.

Sono tornato il 30 quindi, come previsto, e la prima cosa che ho fatto ieri primo luglio è stata incontrare il delegato sindacale.

Sta partendo, in queste ore, una bella vertenza. Così impara a fare il gradasso. Basta soprusi, nel 2021 i diritti vanno fatti rispettare.

Grazie della pubblicazione.

A.S.”