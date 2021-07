La Federazione MIGEP e il sindacato SHC scrivono al presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Fico: “serve il ruolo socio-sanitario per gli OSS, nessuno deve rimanere indietro”.

Egregio Presidente della Camera dei Deputati On.le Roberto Fico

A tutti i Capigruppo

Egregi Onorevoli, ringraziamo tutta la Commissione Bilancio della Camera che in sede di conversione del Decreto Sostegni Bis ha approvato all’unanimità con parere favorevole del Governo l’emendamento con il quale s’istituisce il ruolo socio sanitario per l’oss nello stato giuridico del personale dell’SSN.

Ci troviamo a sollecitare la Vostra autorevole attenzione in merito all’emendamento che istituisce il ruolo socio sanitario per l’oss e assistenti sociali, passato in Commissione bilancio della Camera in data 7/7/2021.

L’operatore socio sanitario è una figura dimenticata per l’importanza del proprio ruolo nell’assistenza anche in questa pandemia, dove non si è risparmiata nell’emergenza Covid 19, sempre in prima linea, affianco all’infermiere, nell’assistenza domiciliare, nelle scuole, negli ospedali, e nei servizi sociali.

Infatti, nonostante la legge 3/18 art 5 che prevede che l’oss confluisca nel ruolo socio sanitario, ad oggi, si trovano nel ruolo tecnico.

Sono anni che attendiamo un rimedio a una distorsione contrattuale che in quadra questi operatori in un ruolo non più rispondente al concetto salute.

#NESSUNO DEVE RIMANERE IN DIETRO#

RUOLO SOCIO SANITARIO UN DIRITTO

Esprimiamo con questa nota per dare seguito agli approfondimenti sollecitati nel report conclusivo della Commissione Parlamentare affinché l’emendamento trovi la conformità alla legge 3/18.

Vi invitiamo pertanto cortesemente a sostenere l’emendamento in aula, Confidiamo nella Vostra sensibilità istituzionale e personale, che il nostro appello non rimarrà inascoltato e, nel ringraziarVi per l’attenzione.

Porgiamo i nostri migliori saluti.

Federazione Nazionale Migep – SHC OSS