oss-sicilia:-possibile-assumere-operatori-per-il-covid-e-impegnarli-per-i-reparti-standard?

Servizio sanitario regione Sicilia: è lecito utilizzare il personale assunto per fronteggiare l’emergenza Covid e con fondi ad essa destinati per impiegarlo nei reparti ordinari e quindi per garantire i Lea?

É lecito utilizzare fondi pubblici che lo stato ha erogato esclusivamente per fronteggiare un epidemia in atto per delle esigenze che invece non sono più emergenziali ma ordinarie?

Siamo sicuri che ciò sia del tutto legale e non ci sia un ingiusto sperpero di finanziamenti pubblici che dovrebbero essere destinati alla gestione esclusiva dell’emergenza Covid?

Se lo chiedono parecchi Oss e infermieri già vincitori di mobilità che ad oggi vedono leso il loro diritto nel ritornare nelle proprie province di residenza non solo per la lentezza con cui le procedure vanno avanti ma anche perché i posti vacanti sono attualmente occupati dai vari incarichi Covid.

In un momento in cui l’emergenza é superata, in cui si dovrebbe fare programmazione e assunzioni ordinarie quindi concorsi e mobilità proprio per non farsi più trovare impreparati nel futuro come mai si stanno prorogando tutti gli incarichi Covid mentre si sono lasciate in standby le procedure di mobilità in atto?

Tra l’altro é lo stesso assessorato che in una sua nota di indirizzo del 18 giugno scorso spiega che dai dati in possesso dell’assessorato emerge una stima dei costi per l’anno 2021 per il reclutamento del personale emergenziale ,superiore ai finanziamento previsti per la regione siciliana ed invita contestualmente tutte le aziende a valutare in maniera molto Oculata la strategia di reclutamento del persole con particolare riferimento proprio alle proroghe dei rapporti in scadenza.