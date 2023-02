Ossada humana é encontrada em área de mata em Quatis; polícia suspeita ser de adolescente desaparecida em Piraí

Restos mortais estavam em uma localidade conhecida como São Joaquim. Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, está desaparecida há 12 dias. Padrasto está preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento da menina. Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata de Quatis (RJ) na manhã deste sábado (25). A Polícia Civil suspeita que os restos mortais sejam de Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, que está desaparecida há 12 dias em Piraí.

A ossada estava em uma localidade conhecida como São Joaquim. A polícia chegou ao local após receber denúncias de que os ossos poderiam ser de Júlia.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda, onde serão analisados. A polícia não informou em quanto tempo o exame ficará pronto.

Júlia Faria, de 15 anos, está desaparecida desde segunda-feira

Padrasto é suspeito de envolvimento no caso

Júlia Hemanuelly está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro. Ela mora em Piraí junto com a mãe e o padrasto.

O padrasto da adolescente foi preso na segunda-feira (20) por suspeita de envolvimento no desaparecimento dela. O homem nega envolvimento no caso.

Segundo a Polícia Civil, as suspeitas pelo padrasto começaram a partir do depoimento da mãe da adolescente. A mulher afirmou que a filha e o marido não se davam bem e que ele a culpava pelo mau andamento do casamento.

A partir da análise de câmeras de segurança da casa onde a família mora, a polícia voltou a desconfiar do suspeito após ter visto ele entrando com o carro de marcha ré na garagem duas horas depois de sair para trabalhar com a esposa.

Cerca de meia hora depois, o homem saiu com o veículo da garagem. Vizinhos contaram à Polícia Civil que viram ele colocando “algo volumoso e enrolado em um lençol no banco traseiro do carro”, o que os policiais acreditam se tratar do corpo da menina.

No carro e no sofá da casa, os peritos encontraram marcas de sangue. O material foi coletado para análise.

O homem foi preso em casa, no distrito de Arrozal, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. Ele cumpre a pena na Cadeia Pública de Volta Redonda.

