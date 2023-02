Ossada humana é encontrada em área de mata em São João da Baliza, ao Sul de Roraima

Caso aconteceu na noite desse domingo (26). Próximo a ossada, foram encontrados uma pasta com documentos pessoais e algumas peças de roupas. Ossada foi levada ao Instituto Médico Legal, em Boa Vista.

Uma ossada humana foi encontrada na noite desse domingo (26) em uma região de mata no município de São João da Baliza, ao Sul de Roraima.

À Polícia Militar, um adolescente, de 16 anos, relatou que os restos mortais foram encontrados por seus sobrinhos, que pescavam as margens do rio Caroebe. Ao retornarem para casa, eles encontraram a ossada.

Quando chegou ao local, o adolescente confirmou as informações e encontrou uma pasta com alguns documentos pessoais. Além disso, ele encontrou uma rede armada e algumas peças de roupas.

Em seguida, ele acionou os policias militares. O Instituto Medico Legal (IML) também foi acionado para remover a ossada. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil do município para as providências cabíveis.

