ossibuchi-di-tacchino-in-umido-con-risotto-al-vino-bianco,-il-piatto-unico-per-tutta-la-famiglia

Un secondo piatto molto semplice e veloce da preparare: ossibuchi di tacchino in padella, una vera scoperta!

Buono e saporito, utilizzando la ricetta degli ossi buchi milanesi, ma sostituendo la carne di vitello con quella più economica e leggera di tacchino;la carne di tacchino è una carne bianca, ricca di proteine, vitamine, ferro e sali minerali, a basso contenuto calorico, presente in vari regimi alimentari; l’ossobuco di tacchino è la parte alta della coscia, ha l’aspetto di una fetta di carne spessa circa 2 centimetri, dalla forma tonda con al centro un osso circolare.

Un piatto gustoso con un sugo perfetto per fare la scarpetta: basterà infatti rosolare in padella la carne infarinata con olio extravergine d’oliva e cipolla, sfumare con vino e completare con i pomodori pelati;

morbidissimi e saporiti, ancora più buoni se preparati il giorno prima così che la carne assorba tutti i sapori del condimento.

una ricetta versatile, da alleggerire eliminando il pomodoro, o da arricchire aggiungendo al sugo piselli e carote; oppure da profumare con un po’ di scorza d’arancia grattugiata.

Gli ossibuchi di tacchino sono perfetti da proporre come piatto unico adatto a tutta la famiglia, serviti accompagnati da purè di patate o da riso in bianco, allo zafferano, o da o riso basmati o quinoa lessata o ancora da una fumante polenta: abbiamo deciso di accompagnarli da un cremoso risotto al vino bianco.

Ed ora procediamo.

Ossibuchi di tacchino

Ingredienti per 4 porzioni

8 Ossibuchi di tacchino

un piatto con un poco di farina

400 g di pomodori pelati

una cipolla

tre cucchiai di olio extravergine d’oliva

due cucchiai di burro

un bicchiere di vino bianco

mezzo litro di brodo di carne

un rametto di rosmarino

uno spicchio di aglio

un cucchiaio di prezzemolo tritato

scorza grattugiata di un limone

sale e pepe

Procedimento

Miscelate la farina con sale e pepe, ed infarinate bene gli ossi buchi

In un tegame fate appassire le cipolle con l’olio per due minuti;

aggiungete il burro e gli ossi buchi, e rosolateli bene;

sfumate con il vino e quando il vino è evaporato, aggiungete i pomodori pelati, unite un rametto di rosmarino, e l’aglio, e coprite con qualche mestolo di brodo caldo;

mettete il coperchio e cuocete per circa un’ora, a fuoco basso, versando altro brodo nel caso si sia asciugato troppo.

Lasciate restringere il sugo, correggete di sale e pepe.

Risotto al vino bianco

ingredienti per 4 persone

2 bicchieri di riso Carnaroli

un bicchiere di vino bianco secco

una cipolla

3 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di burro

sale e pepe

4 cucchiai di formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato

acqua bollente leggermente salata

Preparazione

In un tegame tritate finemente una cipolla, soffriggetela con l’olio ed un cucchiaio di burro;

versate nel tegame il riso, tostatelo, e sfumate con il vino bianco.

Quando il vino è sfumato, mescolando versate un mestolo di acqua bollente, poco per volta quando il risotto si addensa, fino al tempo previsto per la cottura indicato sulla confezione (circa 17 minuti); assaggiate per correggere di sale e verificare la cottura che dovrà essere al dente.

Togliete dal fuoco e mantecate con il parmigiano ed un cucchiaio di burro, e lasciate riposare un minuto.

Impiattate il risotto al vino bianco, disponendo al centro due ossi buchi di tacchino con qualche cucchiaiata di sugo, cosparsi con un trito di prezzemolo e scorza di limone grattugiata.

