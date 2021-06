Osteopati sul piede di guerra, indignati dopo tweet ministro Speranza. In arrivo querele.

Osteopati sul piede di guerra dopo tweet del ministro Speranza che ha registrato decine di commenti offensivi. Partiranno querele personali.

Gli osteopati non ci stanno. Sono passati appena 5 giorni dall’ingresso del profilo fra le professioni sanitarie e già sono state annunciate azioni legali personali.

Il tutto nasce dall’accoglienza del tweet del ministro Roberto Speranza.

Tra gli oltre cinquecento commenti ve ne sono decine che esprimono contrarietà all’evoluzione del profilo. Ancor più grave è che alcuni sono stati inviati da appartenenti ai vari profili professionali sanitari.

Alcuni di essi esprimono qualcosa che va oltre la singola opinione, tracimando nella diffamazione.

Sono giunti in redazione diverse segnalazioni e screenshots, con la preghiera di pubblicazione dell’intento da parte di un gruppetto di singoli osteopati lombardi del seguente messaggio:

“La pubblicazione a mezzo twitter di frasi cariche di pregiudizio, diffamazione del ruolo e di gratuito odio verso un nuovo profilo professionale non è qualcosa che può essere ingnorata. Al fine di tutelarci come neo professionisti verso i cittadini e verso gli altri professionisti e al fine di stroncare sul nascere quello che potrebbe diventare un precedente di impunità, annunciamo che gli screenshot in allegato saranno oggetto di querela. A questo proposito abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di rappresentarci.

Firmato

15 Osteopati delle province di Milano, Lodi, Brescia”.

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo della questione.