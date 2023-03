Osvaldo Cruz confirma primeira morte por dengue em 2023; vítima foi uma mulher de 62 anos

Como forma de combater o mosquito Aedes aegypti, foi iniciada nesta quarta-feira (1º) a nebulização de inseticida em bueiros. Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) deu início a nebulizações em bueiros

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira (1) a primeira morte por dengue em Osvaldo Cruz (SP) neste ano de 2023. A vítima foi uma idosa, de 62 anos, que estava hospitalizada.

Conforme a secretaria, a mulher estava internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade, foi transferida para outro município, que não foi informado, e faleceu no dia 10 de fevereiro.

A causa da morte foi confirmada nesta quarta-feira, após exames do laboratório de referência do Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), foram confirmados até o momento 1.028 casos positivos da doença, 151 casos negativos e outros 250 aguardam resultado de exames.

A Santa Casa de Misericórdia possui dois pacientes internados em estado grave para o tratamento da doença.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz informou que vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, com a realização de mutirões de limpeza, distribuição de material informativo e orientação aos moradores sobre como prevenir a doença.

A população deve estar atenta aos sintomas da dengue e, em caso de suspeita, buscar atendimento médico imediatamente.

Além disso, é importante evitar o acúmulo de água parada, mantendo a limpeza de caixas d’água, piscinas e outros recipientes que possam acumular água.

Combate à dengue

A Prefeitura de Osvaldo Cruz deu início nesta quarta-feira, por meio de contrato com uma empresa especializada, à aplicação de inseticida por meio de nebulizações em bueiros da cidade, locais de grande concentração do mosquito Aedes Aegypti e outros insetos.

O trabalho foi concentrado inicialmente nas regiões das vilas Esperança, Santa Helena e Jardim Vale do Sol.

Segundo a administração, a ação deverá ser feita em outros bairros da cidade.

Unidade de apoio

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

Para resolver a procura acima da média no atendimento nas unidades de saúde do município, a Prefeitura determinou a abertura de um posto de apoio.

A unidade funciona no Centro de Pediatria, na Rua João Caliman, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil, no Jardim das Bandeiras, das 12h às 20h, de segunda a sexta-feiras.

