Osvaldo Cruz confirma segunda morte por dengue no município

Vítima foi um idoso, de 76 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade desde o dia 25 de fevereiro. Idoso, de 76 anos, teve morte por dengue confirmada nesta quinta-feira (9), em Osvaldo Cruz (SP)

Felipe Dana/AP/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira (9) a segunda morte por dengue em Osvaldo Cruz (SP) desde o começo do ano. A vítima foi um idoso, de 76 anos.

Conforme a secretaria, o paciente estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade desde o dia 25 de fevereiro e foi transferido para outro município, que não foi informado, e faleceu no dia quatro de março.

A causa da morte foi confirmada nesta quinta-feira, após exames do laboratório de referência do Instituto Adolfo Lutz.

A nova confirmação ocorreu após uma semana da primeira morte pela doença na cidade.

O óbito que havia sido confirmado nesta quarta-feira (8), relativo a uma mulher, de 45 anos, ainda está sob investigação, ao contrário do que a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Osvaldo Cruz informou. O caso ainda é considerado suspeito e ainda não foi oficialmente confirmado.

Uma outra morte que estava sob investigação por dengue foi descartada após exames do laboratório de referência.

Boletim da dengue

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Osvaldo Cruz registrou 56 novos casos de dengue em um dia. Nesta quinta-feira (9), são 1.357 positivos.

Na cidade, ainda há 271 pessoas com sintomas da doença, que aguardam resultados de exames.

A Santa Casa de Misericórdia possui sete pacientes internados para o tratamento da dengue, sendo seis de Osvaldo Cruz e um de Salmourão (SP).

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

