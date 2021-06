ottavi-di-euro2020,-ecco-il-tabellone-completo:-data-e-orari-delle-partite

Definite le squadre che hanno avuto accesso agli ottavi di Euro2020: scopriamo tutto il tabellone completo con le sfide e quando e dove si svolgeranno

Il tabellone completo con date e orari degli ottavi di finale di Euro2020

Si è conclusa la terza giornata dei gironi che ha delineato gli ottavi di Euro2020, con alcune qualificazioni conquistate sul filo del rasoio.

Ci attenderanno sfide molto interessanti, in giro per l’Europa per quella che è diventata una competizione itinerante e che avrà il suo epilogo nella finalissima di Londra.

Il tabellone degli ottavi di finale: apre la Danimarca

Sarà Galles – Danimarca il primo ottavo di finale che si giochera all’Amsterdam Arena il 26 giugno alle ore 18. Seguirà poi alle 21 dello stesso giorno Italia – Austria nella splendida e storica cornice di Wembley, per provare ad accedere ai quarti di finale.

Domenica 27 giugno sarà il turno di Olanda – Repubblica Ceca che avrà luogo a Budapest alle ore 18.00 e Belgio di Lukaku contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo sempre più uomo record, che avrà luogo alle ore 21.00 a Siviglia.

Il 28 giugno il tabellone presenta un’altra super sfida tra Croazia – Spagna che si giocherà a Copenaghen alle ore 18, e Francia – Svizzera a Bucarest, ore 21.00.

Si chiuderà martedì 29 giugno con una sfida dal grande fascino dal sapore storico, quella che si disputerà a Wembley tra Inghilterra – Germania alle ore 18.00.

Chiuderanno a Glasgow gli ottavi Svezia– Ucraina, che si affronteranno alle ore 21.00.

La grande paura della Germania e della Spagna

Sembrava un incubo in particolare per la Spagna e la Germania. Gli iberici hanno sì battuto per 5 a 0 la Slovacchia, ma solo un clamoroso autogol del portiere (il 7imo della competizione) e dopo un rigore fallito da Morata, la partita si è indirizzata garantendo il passaggio agli ottavi.

Non meno preoccupazioni ne ha avute la Germania, che a 10 minuti dalla fine era ultima in classifica, sotto di 2 a 1 contro un’Ungheria che si è arresa solo a 5 minuti dalla fine, terminando in pareggio per 2 a 2 la gara ed essere eliminata sul fil di lana ma con gran dignità, sotto numerosi tifosi accorsi a Monaco di Baviera.

Nessuna grande esclusa quindi in questi ottavi, favorite anche dalla formula delle 4 migliori terze che garantiranno sicuramente spettacolo.

I quarti di finale avranno luogo il 2 e il 3 luglio con la speranza di essere ancora protagonisti in questo sogno europeo, in cui nulla è escluso.