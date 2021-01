Ottime notizie in arrivo per i Bilancia, ci sarà una bella sorpresa per Gemelli in questo 6 gennaio: ecco le stelle di Paolo Fox

Ariete. Giornata in cui, in ambito amoroso, ti conviene puntare su un chiarimento piuttosto che su uno scontro. Sul lavoro, invece, tutto risulta molto tranquillo.

Toro. Non reprimere mai le tue emozioni, non sono loro ad essere sbagliate. Questo deve valere sia in amore sia sul lavoro: dì sempre come la pensi e non farti abbattere

Gemelli. Finalmente l'amore torna a farsi sentire, più forte che mai. Buone notizie anche sul fronte lavorativo: buone proposte sono alle porte.

Cancro. Non basarti sull'idea che hai di qualcuno ma concentrati su ciò che è realmente. Un progetto aspettava il momento giusto per essere attuato, il momento è arrivato.

Leone. Giornata molto favorevole sia in ambito amoroso sia in ambito lavorativo. Qualche problema all'orizzonte, ma nulla di insuperabile.

Vergine. E' ancora periodo positivo in ambito amoroso, mentre sul lavoro bisogna trovare una strategia diversa. Approfitta di primi periodi che saranno migliori.

Bilancia. Chi aveva dei dubbi sull'amore finalmente sarà sommerso da certezze. In ambito lavorativo entro il fine settimana si raggiungeranno degli accordi.

Scorpione. Il tuo stress lavorativo si ribalta sull'amore. Evita di gettare addosso alle relazioni il tuo stato d'animo causato da insoddisfazioni lavorative.

Sagittario. Qualcuno che avete conosciuto da poco potrebbe farvi una proposta molto speciale. In ambito lavorativo invece la situazione non è rosea ma tranquilli perché tra poco ripartirete.

Capricorno. Venere è dalla tua parte e ti aiuterà in situazioni ambigue. Stessa cosa accadrà sul lavoro: non farti prendere troppo dallo stress.

Acquario. Le storie che iniziano adesso potrebbero essere molto ambivalenti, ma non per forza in senso negativo. Cerca di riposarti perché sul lavoro dovrai ritrovare la tua energia.

Pesci. Delle situazioni ambigue che non sono mai stati risolte a dovere potrebbero risbucare fuori. In ambito lavorativo invece non c'è da preoccuparsi: si fanno scelte importanti per il futuro.

