ottimizzazione-logistica:-nuovo-piano-di-investimento-in-raben-sittam-per-il-restyling-dell’hub-di-cornaredo

Una catena di distribuzione efficiente è il primo passo per essere competitivi sul mercato. Lo sanno bene gli operatori della logistica che quotidianamente si impegnano per migliorare la supply chain, incrementando la produttività e, di conseguenza, il loro vantaggio competitivo. E lo sanno bene anche in Raben Group, azienda leader in Europa da oltre 90 anni impegnata nella ricerca e nell’adozione di soluzioni in grado di apportare benefici tangibili e misurabili per tutti i propri clienti.Il Gruppo ha recentemente avviato un processo di ottimizzazione e modernizzazione della propria filiale italiana Raben SITTAM che ha coinvolto, in particolare, il warehouse di Cornaredo. Il magazzino, infatti, è stato oggetto di un’analisi approfondita dei flussi e degli spazi volta a migliorarne qualità ed efficienza, attraverso la modifica del layout.

“La progettazione di un nuovo magazzino o la ristrutturazione di uno esistente – ha commentato Wojciech Brzuska, CEO di Raben SITTAM – è un’attività che viene troppo spesso sottovalutata e quindi affrontata con metodi e risorse inadeguate. L’efficienza di un magazzino, invece, è un fattore determinante ai fini della competitività nel settore, poiché incide direttamente e in modo significativo sui costi complessivi e sulla qualità del servizio al cliente.”

Tra le prime azioni intraprese, l’installazione di una speciale scaffalatura che ha permesso di ricavare uno spazio di stoccaggio di oltre 4.000mq da dedicare alla Contract Logistics. Un ampliamento simile ha coinvolto anche il warehouse di Verona e vedrà sempre di più, nel prossimo futuro, coinvolte tutte le altre filiali dislocate in Italia. Raben SITTAM ha grandi progetti per il 2022, tra questi, uno dei principali focus è proprio sulla logistica di magazzino, servizio che andrà ad arricchire il portafoglio di servizi già ben sviluppati nella società. I clienti potranno dunque beneficiare di spazi ad hoc dedicati per lo stoccaggio della propria merce, in aggiunta al trasporto groupage terrestre ed il trasporto mare ed aereo.

Sempre l’hub di Cornaredo, a maggio, vedrà anche l’installazione di un nuovo impianto di rilevamento pondo – volumetrico per la misurazione dei pallet in transito. Il nuovo tool, grazie a migliori prestazioni di dimensionamento e tempi di misura più rapidi, consentirà di processare fino a 240 pallet all’ora. Un enorme vantaggio per il warehouse meneghino che potrà fare affidamento su dati corretti, precisi e puliti per un’ottimizzazione della pianificazione di trazioni primarie e per avere un maggiore controllo delle linehaul e della distribuzione ultimo miglio, grazie anche all’interfaccia intelligente che, tramite EDI (Electronic Data Interchange), collega il misuratore con i sistemi di gestione trasporti e magazzino di Raben SITTAM.

La scelta di installare un misuratore di precisione sposa anche gli impegni in tema di responsabilità sociale assunti da Raben Group, costantemente impegnata nella ricerca di innovazioni e tecnologie che possano ridurre i danni al nostro pianeta. Si è potuto constatare, infatti, come un approccio eco-sostenibile porti vantaggi sostanziali non solo per l’azienda ma anche per l’ambiente. In questo caso l’acquisizione di dati corretti su pesi e volumi di colli e pallet, permetterà di effettuare carichi precisi e di sfruttare al 100% lo spazio a disposizione sui mezzi Raben SITTAM. Questo si tradurrà in una riduzione dei tragitti con mezzi “scarichi” e, di conseguenza, anche in una riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Questo approccio, inoltre, contribuirà anche a una gestione più efficiente delle risorse (sia a livello di forza lavoro che di infrastruttura), senza tralasciare il tema della sicurezza stradale a cui Raben Group dedica particolare attenzione con l’installazione di sistemi di sicurezza integrati all’interno dei propri camion e attraverso la formazione periodica dei dipendenti.

“Uno dei primi step che nel settore della logistica dimostra un approccio environmental friendly, è quello dell’ottimizzazione dei trasporti. L’installazione del nuovo misuratore pondo-volumetrico non è solo una conferma degli impegni assunti da Raben SITTAM in fatto di creazione di una supply chain sostenibile, ma rappresenta anche un importante passo avanti nel processo di modernizzazione dei nostri sistemi. La ricerca della posizione “ottimale” per l’installazione del tool ci ha permesso di analizzare a fondo i flussi quotidiani del nostro magazzino. Oggi siamo pronti a rivederne il layout sicuri di migliorarne qualità ed efficienza e rappresentare la scelta più giusta per tutti i nostri clienti.” ha dichiarato Rolando Bargigia, Head of Operations di Raben SITTAM.

