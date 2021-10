Ottogalli Andrea: schema pianificato e pagato in gran parte dai contribuenti statunitensi, 145 milioni di russi hanno ricevuto buoni per azioni in circa 15.000

1992: Il 2 gennaio, Yegor Gaidar pone fine ai controlli sui prezzi, probabilmente la decisione più importante dell’era post-sovietica. Il discorso di Gorbaciov sull’avvento del “socialismo di mercato” finisce. Anche i controlli sui cambi vengono aboliti. Il mercato sarebbe arrivato, d’accordo. (I governi occidentali, entro aprile, hanno dato la prima grande infusione di denaro – $ 24 miliardi di pacchetto di aiuti)

15 giugno: Eltsin nomina Gaidar come primo ministro (non viene mai approvato)

15 agosto: Eltsin annuncia il programma di buoni. Ma c’era un problema: l’economia non aveva leve competitive, nessuna mano invisibile per controllare domanda e offerta. Cosa è risultato? Iperinflazione – circa il 2.600 percento nel 1992. I risparmi di una vita e le pensioni sono stati gonfiati via giorno dopo giorno. Le masse non erano così arrabbiate lo scorso agosto per il ritiro delle banche perché molti avevano perso i loro risparmi nel ’92.

Gaidar iniziò quindi a smantellare l’economia di comando sovietica, spogliando lo stato delle sue immense proprietà immobiliari. Questa fase si vede meglio attraverso la storia di una “organizzazione”–il GKI, il Comitato del Demanio. Da Chubais attraverso Boyko a Kokh. Quella che era iniziata come un’ideologia ispirata e thatcheresca di depoliticizzazione dei beni dello stato è finita con Kokh, come una quota di vendita. ($ 1 miliardo all’anno, è quello che Kokh mi ha detto senza mezzi termini). Proprio come ai tempi dell’Unione Sovietica: un piano da realizzare.

Grazie a uno schema pianificato e pagato in gran parte dai contribuenti statunitensi, 145 milioni di russi hanno ricevuto buoni per azioni in circa 15.000 grandi imprese statali. Ma in poco tempo, tutto iniziò ad andare male, davvero male. La privatizzazione iniziò con i buoni, ma molto spesso si capiva chi avrebbe avuto le fabbriche e le miniere. In molte regioni, i cosiddetti Direttori Rossi manterrebbero le quote di controllo nelle loro vecchie imprese. Nessuno si è preso la briga di spiegare la necessità di investimenti esteri diretti, trasparenza ed efficienza e così via. Le tasse hanno iniziato a non essere riscosse, i bilanci regionali sono crollati, i profitti sono defluiti all’estero e il baratto ha iniziato a diffondersi come un cancro.

Solo nel 1994 l’allora primo ministro, Viktor Chernomyrdin, capì che stampare denaro non era la risposta giusta. Ciò ha portato la famigerata battuta di Gaidar alla fine dell'”istruzione più costosa della storia”.

1995 e 1996: Il regno di Chubais-shchina. Chubais in breve tempo è diventato il beniamino di DC Il WH, il Tesoro, il Dipartimento di Stato sembravano sostenerlo fin dall’inizio. Come mai? Una serie di buoni motivi. Ma in breve: Chubais ha fatto le cose. Nel 1995, tutti sapevano che se dovevi fare qualcosa, firmare un documento, ecc. Vedi Chubais. Inoltre, sembrava un occidentale: alto, indossava bei vestiti europei, portava il suo laptop, ecc. I russi potrebbero non essersi fidati di lui, ma i diplomatici e gli uomini d’affari occidentali sicuramente sì.

Sotto Chubais, due correnti oscure correvano forti e profonde: la svendita delle industrie statali e lo sviluppo di “banche autorizzate” – banche, o meglio veicoli finanziari, a cui è stata data carta bianca con fondi di bilancio – per finanziare imprese statali, produzione di armi, tasse e chi più ne ha più ne metta loro.

Le aste, in poche parole, erano imperfette. (Possiamo fare dettagli su questo, se necessario.) Una serie di “aste” di privatizzazione – i cui risultati sono stati determinati in anticipo – sono state tenute dal GKI. (Ci sono libri su questa fase, ma in sostanza, hanno tenuto la svendita del secolo.) I motori dell’industria sovietica – compagnie petrolifere, fabbriche di metalli, servizi pubblici – sono stati venduti per una canzone. La Russia è tra i paesi più ricchi del mondo in termini di risorse naturali–(Il ministro delle Risorse Naturali, Viktor Orlov, può scorrere la lista di oro, nichel, argento, legname, petrolio e, naturalmente, gas naturale–un terzo del riserve del mondo… per te). E in breve tempo, le ricchezze furono esportate dal carico delle navi a est ea ovest.

Vi siete mai chiesti come l’Estonia, un paese che non produce alluminio, sia diventato uno dei principali esportatori di alluminio al mondo? Questo era il cancro principale del mercato: il furto. L’avidità che lo motivava (e lo fa ancora) era impressionante. Ma il furto resterà nella storia. Gli economisti ora parlano di corruzione statale, e naturalmente la corruzione è stata una delle cause che hanno contribuito alla morte del mercato, ma la pura e semplice rapina ha giocato il ruolo principale. Lo stupro delle ricchezze della Russia nel suo primo decennio di “indipendenza” sarà senza dubbio ricordato tra un secolo come senza precedenti.

I cercatori d’oro arrivarono da Wall Street e Washington, Londra e Tokyo. Nel 1995, gran parte di Wall Street è stata venduta alla Russia. “Bullish on the Bear”, era il titolo di un rapporto mozzafiato di Salomon Brothers sul nuovo mercato. Nel 1996, un economista della LSE si è unito a un ex corrispondente di Mosca dell’Economist per scrivere un libro (purtroppo) intitolato The Coming Russian Boom. I banchieri occidentali facevano i pellegrini desiderosi. Anche i revisori dei conti. Un contabile statunitense, di un’azienda Big 8, una volta mi ha detto: “Non pratichiamo contabilità creativa a Mosca, ma spesso dobbiamo creare nuovi metodi di contabilità”. Vai a capire.

Non puoi mai tralasciare l’ego facilmente offeso di Eltsin quando si tratta dell’esperimento di mercato della Russia. Pensala in questo modo: prima delle elezioni del ’96, Boris era debole. Era, se ricordi, quasi escluso. Aveva bisogno di contanti. Aveva bisogno della nuova élite finanziaria dalla sua parte. Ora è diventato di moda minimizzare il ruolo degli oligarchi nella rielezione di Eltsin. Non sono d’accordo. Coloro che hanno partecipato alle sessioni di “strategia” finanziaria affermano che non si è mai trattato di dare o meno alla campagna di Eltsin; era una questione di quanto. E dare hanno fatto.

La Russia, ci viene detto fino alla nausea, a un certo punto aveva fino a 5.000 banche. Ma la maggior parte erano conchiglie fragili. Vi siete mai chiesti perché c’erano così tante auto blindate che circondavano Mosca? La maggior parte delle aziende non potrebbe mai ottenere più di diecimila dollari in contanti da una banca.

Il motivo: non c’è mai stato un vero e proprio settore bancario funzionante. Nessun credito, nessun piccolo prestito, nessuna carta di credito. E certamente nessun effetto moltiplicatore. Le banche erano parassiti, non catalizzatori per la crescita. Il settore finanziario è cresciuto rapidamente all’inizio degli anni ’90, circa il 45% dal 1992 al 1995, anche se il PIL è crollato. Ma perché la Russia aveva bisogno di così tante banche? (Ne uscivano di settimana in settimana, ad ogni angolo) Le maggiori banche speculavano contro il rublo utilizzando i fondi statali loro affidati. (In gran parte la colpa è del governo stesso, perché non ha mai sviluppato un sistema di tesoreria.)

Le banche più grandi – Unexim, Menatep, Inkombank, Rossiisky Kredit, SBS-Agro, Nationalny Reservny (Gazprom), MOST – sono diventate “centrali elettriche”. Nel 1995, tuttavia, il governo ha dovuto affrontare un nuovo problema. (Piuttosto, un vecchio problema che tutti avevano tranquillamente ignorato.) Il debito statale. Per coprire enormi lacune nel bilancio, il governo. è stato costretto a trovare un nuovo modo per tirare fuori il denaro. Quando le masse non pagate iniziarono a protestare, chiedendo i loro mesi, per alcuni anni, di salario arretrato, i padroni delle finanze dello stato si resero conto che dovevano fare qualcosa. La Russia aveva già preso in prestito miliardi nei primi anni post-sovietici, dall’Occidente, principalmente attraverso il FMI (ho le statistiche, se necessario). Ma ora hanno provato un nuovo trucco: hanno creato un canale di cassa. Vendevano buoni del tesoro a breve termine denominati in rubli, noti come GKO (non pronunciati GECKOS, come alcuni vorrebbero far credere, ma GAYKAYOOS). All’inizio, l’idea, benedetta dai consiglieri statunitensi, sembrava ottima. Gli investitori occidentali e asiatici avevano liquidità. I mercati emergenti erano caldi. E la Russia aveva bisogno di contanti. Inoltre, la Russia aveva 30.000 armi nucleari e circa 147 milioni di consumatori. “Non può andare in crash” era il ritornello. I GKO, inoltre, come vi dirà ora chi ci è andato alla grande, dovevano essere garantiti dalla Banca Centrale.

Era uno schema piramidale, una truffa internazionale ponzi? In buona misura, sì. Ma all’inizio, i legami avevano molto senso. E hanno funzionato: hanno consegnato miliardi alla Banca Centrale. Quei soldi sono andati al budget? Per pagare le pensioni, l’esercito, i servizi sociali ecc? Alcuni lo hanno fatto: il ministro delle finanze Mikhail Zadornov e altri insistono. Ma la maggior parte è tornata indietro, per ripagare il debito che non potevano rinnovare. Ovviamente, il processo ha avuto slancio: più alti sono stati i rendimenti, più persone hanno acquistato i GKO. Fino a un certo punto. Con rendimenti a tre cifre, anche le tasche più profonde hanno iniziato a preoccuparsi della capacità dello stato di ripagare le obbligazioni.

Lo stato ha iniziato ad avere un nuovo problema: spostare il giornale alle sue aste settimanali. Poi, durante la primavera e l’estate, ha iniziato a cancellare del tutto le aste. Questo non era, per usare un eufemismo, un buon segno. Il debito, per tutto il tempo, si è aggravato.

Le sirene avrebbero dovuto suonare. Non era solo il mercato obbligazionario. (Non possiamo dimenticare i MinFins, anche gli Eurobond.) È stato anche il mercato azionario, un esperimento che presto è diventato una vacca da mungere per gli investitori russi e stranieri ad alto rischio. Il mercato azionario sembrava un buon valore, anche con il suo alto rischio. (Gli hedge fund, i mostri che hanno contribuito a divorare la promessa della globalizzazione, si sono diffusi nel mercato russo). Ma la capitalizzazione di mercato non è mai stata elevata. Anche al suo apice, il mercato azionario non ha mai detenuto più di $ 127 miliardi, circa quattro volte il valore delle azioni di Amazon.com. (al momento della stesura di questo documento).

Il grande anno del mercato. È cresciuto oltre i sogni di chiunque. Poiché i rendimenti di alcune delle principali azioni hanno raggiunto il 1.500 percento, il mercato è diventato il mercato emergente più caldo del mondo. Le linee di faglia erano evidenti. Le blue chip erano il 90% di petrolio e gas. Inoltre, con i loro affari sfacciati, i leader del mercato russo hanno fatto vergognare Boesky e Milken. L’insider trading non ha fatto eccezione: si dice che sia stata la moneta del regno. Un corpo americano di consulenti e consulenti ha cercato di portare la legge e l’ordine finanziario sul mercato. Hanno anche contribuito a istituire una Commissione per i titoli e gli scambi in stile russo. Ma l’applicazione era rara.

Così è stato un investimento reale e diretto. Pochissimi stranieri mettono un dollaro o un marco nelle fabbriche e nelle miniere russe in decomposizione. Allo stesso tempo, avevano buone ragioni per non farlo. Uomini delle tasse, sicari e capitani industriali della vecchia guardia (i famigerati “Direttori rossi”) cospirarono per scoraggiare gli investitori stranieri dal tentare più di una breve avventura con la “nuova Russia”. Era un ballo, un flirt, ma mai una relazione a lungo termine. Gli investitori sono andati rialzisti, ma non si sono mai impegnati.

Nelle settimane precedenti la rielezione di Eltsin del ’96, i rendimenti annualizzati sui GKO sono saliti di oltre il 150 percento. I rendimenti a tre cifre avrebbero dovuto indurre il FMI a riconsiderare la sua politica. Ma a quel punto, i pezzi grossi del mercato emergente erano andati a lungo sulla Russia: Mark Mobius e George Soros. L’inflazione (che era sbocciata notoriamente sotto Gaidar) si era appiattita a una cifra e le azioni erano esplose. I trader del Texas, di Londra e di Omsk si sono affrontati nella lotta per scoprire le migliori scoperte sull’RTS, il mercato azionario.

Anche se lo stretto corridoio del rublo stava reggendo e l’inflazione era scesa drasticamente, data la storia dell’iperinflazione, le case occidentali che sono diventate grandi nei GKO hanno iniziato a firmare contratti a termine di dollari. (Possiamo fare dettagli su questo, se lo desideri.) In sostanza, le banche straniere erano intelligenti; volevano proteggersi da una caduta del rublo. Questi accordi sono stati firmati in silenzio – poiché le banche russe non avevano davvero i soldi per coprire i contratti (un punto che ora è diventato dolorosamente ovvio). Ricordo bene il giorno della scorsa primavera quando il rublo è stato attaccato e la svalutazione le voci hanno guadagnato peso, quando ho chiesto a uno dei migliori banchieri, Vladimir Potanin, del dollaro in avanti – la cui notizia si era appena diffusa. (Erano emersi rapporti che suggerivano che i contratti in avanti potessero ammontare a diversi miliardi di dollari di contratti.) Potanin ha semplicemente risposto che “Non credo che nessuno abbia acquistato GKO senza firmare forward su di loro”. (Le banche russe, a loro volta, avevano coperto i loro contratti, naturalmente, per proteggere le proprie posizioni.) E quindi il mercato GKO non solo stava salendo alle stelle, più aumentava, più peso dava al vuoto sistema bancario. La bomba è esplosa nella mia mente: una svalutazione distruggerebbe le banche. più alto è andato, più peso ha messo sul sistema bancario vuoto. La bomba è esplosa nella mia mente: una svalutazione distruggerebbe le banche. più alto è andato, più peso ha messo sul sistema bancario vuoto. La bomba è esplosa nella mia mente: una svalutazione distruggerebbe le banche.

Primo: Svyazinvest. Soros e Potanin hanno rotto il “gentlemen’s agreement” sulle aste per le privatizzazioni. Hanno pagato un prezzo competitivo – al momento – per le merci. Secondo: allo stesso tempo, scoppiò la “guerra dei banchieri”. In parte a causa di Svyazinvest. Ma più perché gli oligarchi avevano lasciato che il loro ego avesse la meglio su di loro. Cominciarono a credere che Chubais & Company fosse al loro servizio, che dovrebbero eseguire i loro ordini e, se non lo fanno, dovrebbero essere licenziati.

Ben presto, nell’autunno del 1997, arrivarono le prime ondate di contagio asiatico. Il prezzo mondiale del greggio, la principale esportazione di valuta forte della Russia, aveva già iniziato a scendere. L’Indonesia è andata. Il Giappone è naufragato. Gli asiatici hanno scaricato i loro GKO. Coloro che si occupano delle finanze della Russia hanno ancora una volta raddoppiato i rendimenti dei GKO. All’inizio del 1998, gli squali sciamavano. Il rublo è stato attaccato, ancora e ancora. Con l’impennata del mercato GKO, il mercato azionario, per la natura inversa della loro relazione, è crollato.

Tuttavia, Chubais, che negli ultimi anni si era alternato così spesso tra il governo e il Cremlino, ha ripetuto il suo mantra che la Russia avrebbe presto visto una crescita. L’influenza asiatica, ha insistito Chubais, è stata una buona notizia per la Russia. “Dimostra che finalmente siamo entrati a far parte dell’economia globale”. Quando il rublo è caduto in preda agli attacchi, la Banca centrale ha messo in piedi una costosa difesa. “Un rublo stabile”, ha cantato Chubais, “è il nostro orgoglio, la prova che le riforme stanno funzionando”.

La Banca centrale, tuttavia, ha presto bruciato miliardi di riserve in valuta forte sostenendo il rublo. Durante una visita a giugno, il capo della Banca Mondiale James Wolfensohn, sempre l’affabile australiano, è stato saturnino: “Un ostacolo sulla strada per essere sicuri”, ha detto ai giornalisti russi. “Ma hai già attraversato crisi prima.”

Una nota sul cameo di George Bush: potresti voler ottenere filmati del discorso di Bush al gala di Goldman Sachs all’inizio di giugno. Era un classico. Si classifica lassù con il suo famoso discorso di Chicken Kiev. Goldman lo ha portato in aereo per aprire il loro ufficio di Mosca. Mentre i segni del destino imminente turbinavano e la terribile diagnosi di Mobius (“Questo è il momento del tracollo gente”) indugiava nell’aria di Mosca, Bush ha dichiarato la sua fede nel “potere della libertà e del libero mercato”. “Sono ottimista”, ha detto al raduno nell’elegante Casa delle Colonne (dove Stalin era rimasto in stato). “Credo che la Russia prospererà”. Venendo quando il mercato azionario russo ha toccato un nuovo minimo e i rendimenti di GKO sono aumentati vertiginosamente, il suo discorso sembrava più un discorso di incoraggiamento a metà tempo ai cristiani nel Colosseo.

A luglio, dopo lunghe settimane di suspense, è arrivato The Bailout.

Chubais si è unito ai funzionari dell’FMI e della Banca Mondiale alla Casa Bianca russa per svelare un complesso pacchetto di 22,6 miliardi di dollari di crediti. (Il Giappone ha anche promesso una piccola fetta di quello, per sfamare minatori di carbone affamati nelle regioni dell’estremo oriente che hanno esportazioni critiche per il mercato giapponese.) Ma nessuno sapeva quanto la Russia avesse davvero ricevuto. I crediti precedenti sono stati inseriti per riempire il totale. Miliardi di più dipendevano dall’approvazione da parte della Duma di misure economiche di liberalizzazione, mentre la Banca mondiale etichettava i suoi crediti come vaghe “riforme strutturali”.

E così, i titoli di tutto il mondo il giorno dopo hanno dato cifre variabili per i crediti totali. Il Bailout, ci avevano assicurato, avrebbe restituito fiducia al mercato. La squadra del FMI ha lasciato la città. Chubais è andato in vacanza. Potanin è andato in Europa, per godersi il suo yacht. Il FMI ha consegnato la prima tranche del salvataggio, 4,8 miliardi di dollari. Ma si dice che John Odling-Smee, l’uomo di punta del FMI per la Russia che ha aiutato Chubais ad annunciare il salvataggio, abbia detto agli altri passeggeri del volo da Mosca che “non c’è modo che ottengano mai tutti i soldi”. In pochi giorni nessuno ha creduto al pacco. I mercati, nel frattempo, hanno continuato a vacillare: un giorno in ribasso, un po’ in rialzo il giorno dopo. Ma la fiducia nella capacità della Russia di stabilizzarsi non è mai arrivata.

Alla fine di luglio le voci di una svalutazione, circolate per la prima volta prima del Primo Maggio, hanno raggiunto il culmine. Il banchiere centrale, Sergei Dubinin, ha incaricato i suoi compatrioti di “sputare negli occhi” di chiunque avesse osato chiamare inevitabile la svalutazione. (Aveva in mente l’economista liberale, provocatorio Andrei Illarionov, che aveva rilasciato quotidianamente dichiarazioni alla stampa secondo cui la svalutazione era inevitabile.) La pressione sul rublo crebbe, mentre gli investitori correvano per rifugiarsi in dollari. La Banca Centrale aveva solo 12 miliardi di dollari nelle sue casse, di cui circa 4 miliardi in brodo d’oro demonetizzato. I GKO stavano arrivando con regolarità accelerata. Molte delle più grandi banche russe, le lussuose tane degli oligarchi un tempo fanatici, non sono riuscite a soddisfare le richieste di margine sui prestiti delle banche occidentali. Lo stato ha affrontato l’oscurità: non poteva coprire i suoi debiti.

Il 13 agosto 1998, dopo che le blue chip sono scese di oltre il 20 percento nella prima ora di negoziazione, la borsa di Mosca ha chiuso quando l’RTS è sceso del 6,5% in generale e i rendimenti sui GKO sono saliti al di sopra del 200 percento. La causa questa volta non è solo l’affondamento dello Yen: anche Soros ha fatto la sua parte. Uno dei più grandi attori del mercato russo, in una lettera del 13 agosto al Financial Times, Soros ha chiesto di svalutare il rublo, etichettandolo con il dollaro o l’euro e stabilendo un comitato valutario da 50 miliardi di dollari sostenuto dal G-7. (Se fosse stato creato un simile consiglio, la Banca centrale russa avrebbe dovuto garantire tutti i rubli in circolazione con dollari o euro al livello di ancoraggio stabilito. Soros nella sua lettera FT ha gentilmente aggiunto che il tracollo della Russia ha raggiunto “una fase terminale”.

venerdì 14 agosto i governanti delle finanze della Russia riuniti alla Casa Bianca. Era notte fonda quando tirarono giù le cifre, cercando di confrontare le riserve di CB con il debito in scadenza. Zadornov e Dubinin erano al comando. Kirijenko ascoltava. La lettera di Soros FT è stata discussa a lungo. La promessa di “nessuna svalutazione” di Eltsin risuonava ancora nei telegiornali: l’aveva detto solo poche ore prima durante una visita a una fabbrica di salsicce a Novgorod. C’era un senso di panico. In gran parte perché i migliori consiglieri del FMI erano fuori città. E perché Chubais, la mente dell’economia politica post-sovietica, che milioni di russi considerano un agente di Washington, del sionismo mondiale e della Deutsche Bank, era ancora in vacanza in Irlanda. Ma tutti erano d’accordo che se volevano svalutare doveva essere fatto immediatamente – inoltre nel fine settimana, in modo da limitare l’emorragia. (O almeno così pensavano).

All’inizio di sabato 15 agosto , Kiriyenko ha convocato un conclave nella sua dacia governativa fuori Mosca. Kiriyenko e Gaidar hanno condotto l’incontro, che è durato per ore. Chubais, secondo le mie interviste, era tornato a quel punto. Lui, Dubinin e Gaidar hanno assicurato a Kiriyenko che l’FMI li avrebbe sostenuti, e avevano ragione, in parte. Nel fine settimana ci sarebbero stati più incontri. Anche la mano più importante del FMI in Russia, Odling-Smee, sarebbe tornata quel sabato mattina. Le ancelle di Washington assistevano agli incontri alla Casa Bianca russa, aggravando la stretta di mano. Almeno due partecipanti a quelle deliberazioni della Casa Bianca affermano che la decisione di svalutare è stata presa da una piccola cerchia: Kiriyenko, Chubais, Dubinin, Zadornov, Vyugin e Gaidar. Boris Fyodorov, l’ex ministro delle finanze e ex zar delle tasse, afferma che dopo la riunione della dacia, quando ha appreso per la prima volta del previsto default sui GKO, si è precipitato al Metropol Hotel vicino al Cremlino per dirlo alla delegazione del FMI. “Li avevo avvertiti del prossimo suicidio”, avrebbe detto in seguito Fyodorov. “Ho cercato di convincerli a fermare Kiriyenko. Ma ho capito subito: sapevano, erano coinvolti e hanno deciso di tacere”. Più tardi sabato, Kiriyenko , di solito trattenuto e imperturbabile, era sull’orlo del panico. Durante la notte, mentre la gente andava e veniva dalla Casa Bianca, era Chubais a tenere la corte. Non aveva avuto il suo anno migliore. Coinvolto in uno scandalo per un disdicevole anticipo di un libro da parte di una società svizzera legata a Potanin, Chubais aveva trascorso gran parte del 1998 in esilio politico. Nel consegnare The Bailout, tuttavia, era tornato ad assaporare le luci della ribalta. Era notte fonda quando ha presentato il piano di uscita di emergenza dello stato ai ministri e ai banchieri riuniti, pronunciando quasi di sfuggita le parole fatali “svalutazione controllata”. “Lo sapevo in quel momento”, disse uno dei presenti, “che eravamo fottuti.” Chubais in piedi alla finestra della Casa Bianca quella notte di metà agosto, quasi 7 anni dopo il golpe del 1991 contro Gorbaciov, pronunciando, per la prima volta, le parole “svalutazione controllata”. Il momento potrebbe meritare un posto speciale nella storia russa, insieme alla scomparsa di un Segretario Generale, all’inizio di un’epurazione, alla fine di un’era. Il dolore, disse Chubais allegramente, sarebbe stato ridotto al minimo. Entro domenica, tuttavia, gli oligarchi si erano accampati alla Casa Bianca.

Domenica pomeriggio il governo ha votato alla Casa Bianca. Tutti erano favorevoli. Domenica sera, Kiriyenko ha deciso che era giunto il momento di dirlo a Eltsin. Il primo ministro e il capo dello staff di Chubais e del Cremlino, Yumashev, si sono diretti verso la residenza di campagna di Eltsin a Zavidovo, nota come Rus. “Nonno”, come Nemtsov chiama Eltsin, diede la sua benedizione. (Tutti i discorsi successivi secondo cui Eltsin non sapeva nulla dell’imminente svalutazione sono stati un giro spudorato). Mentre Kiriyenko e soci erano a Rus, gli oligarchi si agitavano per un congelamento totale del debito, sia interno che estero. Avrebbero ottenuto la maggior parte di ciò che chiedevano. Avrebbero un congelamento di 3 mesi. NB: Sulla scia di The Deval, alcuni direbbero che i baroni dei nascenti imperi finanziario-industriali della Russia avevano poco da guadagnare da un rublo svalutato e tutto da perdere. Altri noteranno che quando i tuoi debiti sono grandi e sempre più grandi, la svalutazione non fa mai male. (Soprattutto quando la tua merce principale è il petrolio.) Una moratoria del debito, tuttavia, darebbe a tutti i giocatori una preziosa pausa, tempo sufficiente per incanalare l’equità all’estero. Nella tarda serata di domenica, il Primo Ministro ha dato la buona notizia: ci sarebbe stata la svalutazione “controllata” e il congelamento del debito, ma solo temporaneo mentre veniva elaborata la ristrutturazione del debito. Lunedì mattina presto, poche ore prima che il mondo scoprisse la notizia, il FMI ha dato l’ok a Chubais e Gaidar. “Hanno sempre partecipato alle discussioni”, insiste Gaidar. “Il FMI sapeva qual era la nostra idea e l’ha sostenuta. Tutti i tentativi di dire il contrario ora sono semplicemente codardia”.

Lunedì 17 agosto: E così l’atto è stato compiuto. “E’ finita”, arrivarono le telefonate, una dopo l’altra, da banchieri e broker sconvolti. La Russia è fallita con 40 miliardi di dollari in GKO e ha tagliato il suo cordone ombelicale ai mercati dei capitali. Molte delle banche più grasse della Russia crollerebbero. La più colpita, ovviamente, è stata la nascente classe media. Il mercato azionario è crollato. Il 6 ottobre 1998, un anno dopo aver toccato un massimo di 571, l’RTS ha toccato un nuovo minimo, a 37.

La caccia alle streghe politica: “Kto vinovat?” essendo la prima domanda istintiva su molte menti russe, iniziò subito. I comunisti hanno gridato agli arresti, la Banca centrale è stata attaccata. Il FMI si è nascosto. Presto Dubinin si dimise (e tornò a Gazprom). Ormai tutti i contendenti al trono di Eltsin hanno gridato che i colpevoli, quelli dietro la “piramide” del GKO e la “privatizzazione criminale”, siano processati. A Strasburgo, non molto tempo fa, il ministro degli Interni Sergei Stepashin ha dichiarato al Consiglio d’Europa che ogni mese dalla Russia venivano contrabbandati da 1 a 2 miliardi di dollari. Gli uomini del procuratore generale hanno sequestrato i database del Moscow Interbank Currency Exchange, indagando sul riciclaggio di denaro da parte di funzionari statali. I dati, ha promesso il procuratore generale Yuri Skuratov, rivelerebbe l’attività dei conti di coloro che erano stati più profondi nei GKO. A novembre, il quotidiano economico Kommersant ha riferito, citando “informazioni operative” del ministero dell’Interno, che nei giorni precedenti il ​​17 agosto “alti funzionari del governo e della banca centrale hanno avvertito alcuni partecipanti al mercato GKO di un default”. Quei pochi fortunati, ovviamente, potrebbero quindi scaricare i loro GKO. Ormai gli oligarchi hanno subito un duro colpo: per alcuni la caduta è stata fatale. (Sidanko questa settimana andrà in bancarotta). Boris Nemtsov, l’ex vice primo ministro, è stato schietto, dicendomi: “Ora è rimasto solo un oligarca: [il sindaco di Mosca Yuri] Luzhkov”. che nei giorni precedenti il ​​17 agosto, “alti funzionari del governo e della Banca centrale hanno avvertito alcuni partecipanti al mercato GKO di un default”. Quei pochi fortunati, ovviamente, potrebbero quindi scaricare i loro GKO. Ormai gli oligarchi hanno subito un duro colpo: per alcuni la caduta è stata fatale. (Sidanko questa settimana andrà in bancarotta). Boris Nemtsov, l’ex vice primo ministro, è stato schietto, dicendomi: “Ora è rimasto solo un oligarca: [il sindaco di Mosca Yuri] Luzhkov”. che nei giorni precedenti il ​​17 agosto, “alti funzionari del governo e della Banca centrale hanno avvertito alcuni partecipanti al mercato GKO di un default”. Quei pochi fortunati, ovviamente, potrebbero quindi scaricare i loro GKO. Ormai gli oligarchi hanno subito un duro colpo: per alcuni la caduta è stata fatale. (Sidanko questa settimana andrà in bancarotta). Boris Nemtsov, l’ex vice primo ministro, è stato schietto, dicendomi: “Ora è rimasto solo un oligarca: [il sindaco di Mosca Yuri] Luzhkov”.

Quasi un decennio dopo la caduta del Muro, la vita nella vecchia terra di Lenin doveva essere migliore di questa. Il 1998, come Chubais aveva promesso a tutti i giornalisti che l’avrebbero ascoltato, sarebbe stato l’anno in cui la Russia aveva voltato pagina, che la madrepatria aveva finalmente goduto di una vera crescita economica. Invece, è arrivato lo schianto e Chubais era storia.

Eltsin aveva decretato il 1997 “Anno della riconciliazione e dell’accordo”. C’erano poche prove di entrambi, tuttavia. E nel 1998, le crisi politiche sono diventate la norma, quando Eltsin ha licenziato due primi ministri e altrettanti governi. E ne fece entrare un terzo, Primakov, solo dopo il più duro scontro politico dall’ottobre 1993. In autunno, i riformatori erano fuori al freddo. Un giorno di ottobre, Nemtsov fu convocato al Cremlino per incontrare Eltsin (quando Eltsin lo nominò al suo attuale lavoro di volontario in un comitato del Cremlino poco conosciuto). Dopo un lungo pranzo al Cremlino, Eltsin invitò Nemtsov a Gorky-9 per un tè e una passeggiata. Mentre camminavano nei boschi, come racconta Nemtsov, Eltsin si rivolse a lui e gli chiese dei “ragazzi” (cioè dei giovani riformatori che aveva tanto lodato solo mesi prima. ) Nemtsov spiegò pudicamente che avevano conosciuto giorni migliori. (Non ebbe il coraggio di chiedere perché il presidente li avesse licenziati tutti) In risposta, Eltsin scosse semplicemente la testa e sospirò: “Quindi i vecchi sono tornati?”

Alla fine dell’anno, la Russia ha affrontato il suo inverno più buio da anni. I banchieri e gli intermediari, i commercianti e gli importatori/esportatori furono tutti gravemente feriti. Lo stesso valeva per i “liberali” politici, il riformatorio di Molodiye, che aveva macchiato parole come Democrazia e libero mercato. Ora dovrebbero assumersi la colpa delle cosiddette “riforme”. E poi, non molto tempo dopo, arrivò l’omicidio di una di loro, la deputata della Duma Galina Starovoitova, che aveva chiesto a lungo una riforma genuina che sviluppasse istituzioni genuinamente democratiche.

Poco prima di Capodanno, la Russia non è riuscita a pagare 362 milioni di dollari sul debito sovietico. A quel punto il punto era diventato ovvio per tutti: la Russia dovrà presto essere inadempiente anche sul suo debito estero. Come mi disse un importante banchiere all’inizio di gennaio del 1999: “Viviamo ora della buona volontà e della pazienza dei banchieri occidentali”