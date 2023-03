Ouça áudio de mulher que ligou para o Samu pedindo pizza para denunciar violência doméstica: ‘Meus filhos estão agoniados’

Pedido foi a forma que a mulher encontrou para buscar socorro sem levantar suspeitas do marido agressor. Atendente do Samu entendeu pedido, enviou a PM e suspeito foi preso em flagrante. Mulher finge pedir pizza em ligação para o Samu para denunciar violência doméstica

Uma gravação feita pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Araguaína, no norte do Tocantins, mostra o momento em que uma vítima de violência doméstica ligou pedindo uma pizza. O pedido foi a forma que a mulher encontrou para buscar socorro sem levantar suspeitas do marido agressor.

Veja a conversa:

Samu: Samu, boa noite!

Vítima: A pizza que eu pedi aqui vai demorar muito?

Samu: aqui é do Samu, senhora.

Vítima: Sim, você sabe me dizer quantos minutos vai demorar para chegar porque estou agoniada. Meus filhos estão com fome, minhas duas crianças pequenas estão com fome. Vai demorar muito?

Samu: Você quer que mande a polícia até aí?

Vítima: sim, quero sim. O mais rápido possível porque estou esperando faz horas e meus filhos estão agoniados aqui.

O caso foi registrado na madrugada do dia 19 de março e foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (28). A técnica auxiliar de regulação médica plantonista que atendeu a ligação a princípio estranhou, pois o órgão recebe muitos trotes, segundo a prefeitura.

Mesmo assim a atendente iniciou um protocolo e ao perceber que a vítima insistia em pedir a pizza, perguntou se ela precisava de ajuda. “Pedi o endereço e um ponto de referência, e disse que enviaria a pizza. Na mesma hora, entrei em contato com a Polícia Militar”, contou a atendente, que não teve o nome divulgado.

Depois do atendimento a Polícia Militar foi enviada ao endereço no Jardim Belo e conseguiu localizar a vítima. O companheiro dela, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante.

O caso também foi registado na delegacia da Polícia Civil e o inquérito enviado ao Ministério Público Estadual (MPE). O agressor foi indiciado por lesão corporal qualificada e injúria qualificada, em contexto de violência doméstica.

A Prefeitura de Araguaína afirmou que novos protocolos de treinamentos devem ser realizados para que os atendentes tenham ainda mais atenção para situações semelhantes.

“Não é algo convencional, mas os casos começam a ficar cada vez mais comuns no país, por isso vamos preparar nossa equipe para ficar cada vez mais sensível para chamados dessa natureza”, ressaltou Alberto Gomes, diretor administrativo do Samu.

Atendimento de violência doméstica aconteceu no dia 19 de março deste ano

Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

Aplicativo Salve Mulher

No Tocantins as vítimas de violência doméstica também contam com um aplicativo que permite fazer denúncias de forma discreta sem sair de casa. O Salve Mulher começou operando na região norte do estado e em março deste ano foi ampliado para todo estado.

Pelo aplicativo, as mulheres podem tirar dúvidas sobre esses tipos de violência, entendendo como funciona cada uma delas. Além disso, também é possível fazer denúncia, inclusive anônima, e agilizar processos de medida protetiva.

