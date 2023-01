Ourinhos aplica a 5ª dose da vacina contra a Covid em adultos a partir de 40 anos; confira o cronograma da semana

Além de Ourinhos, Garça (SP) estendeu horário da vacinação nos postos de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo 273.652 doses da vacina foram aplicadas em Ourinhos Foto: Getty Images via BBC

A prefeitura de Ourinhos (SP) divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a população até o dia 31 de janeiro. A cidade vai aplicar a quinta dose em pessoas a partir de 40 anos.

A aplicação dos imunizantes acontece em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) específicas ao longo dos dias da semana, sempre das 9h às 17h. Confira a programação completa:

1ª Dose

Crianças de 6 meses a 2 anos (a aplicação da vacina para este público é feita exclusivamente às quartas e sextas-feiras, das 9h às 15h, no Centro de Saúde I (Postão Central).

Crianças de 3 a 11 anos: é necessário que o responsável leve o CPF ou Cartão SUS da criança e a carteira de vacinação.

Pessoas acima de 12 anos: apresentar documento de identificação e cartão de vacinação.

2ª dose

Apresentar documento de identificação e cartão de vacinação da primeira dose (versão física ou digital).

Dose de reforço

Aplicação para pessoas a partir de 12 anos que tenham recebido a segunda dose há quatro meses. É preciso apresentar documento de identificação e cartão de vacinação das duas primeiras doses (versão física ou digital).

Quarta dose

É necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacinação das doses anteriores (versão física ou digital). Podem receber o imunizante:

Pessoas a partir de 18 anos que tenham recebido a dose há quatro meses;

Jovens de 12 anos com imunossupressão que tenham recebido a dose de reforço há quatro meses. Neste caso, é necessário apresentar comprovação médica da condição de saúde.

Quinta dose

Apresentar documento de identificação e cartão de vacinação das doses anteriores (versão física ou digital). Podem se vacinar pessoas com comprovação de comorbidades acima de 40 anos que tomaram a dose de reforço há quatro meses.

Locais de Vacinação

Segunda-feira

UBS Vila São Luiz – Rua Celestino Lopes Bahia, 523 – Vila São Luiz;

UBS Jardim Itamaraty – Rua Maria Paulina Melchior da Silva, 128 – Jardim Itamaraty.

Terça-feira:

UBS Vila Brasil – Rua Jornalista Eron Domingues, 647 – Vila Brasil;

UBS Cohab – Rua Luiz Nogueira, 310 – Conj. Res. Padre Eduardo Murante.

Quarta-feira:

UBS Parque Minas Gerais – Rua Marechal Cândido Rondon, 477 – Pq. Minas Gerais;

Postão Central (Centro de Saúde I) – Rua Wenceslau Braz, 33 – Centro.

Quinta-feira:

UBS CAIC – Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, 590 – Jardim Anchieta.

UBS Vila Margarida – Rua Abuassali Abujamra, 410 – Vila Margarida

UBS COHAB – Rua Luiz Nogueira, 310 – Conj. Res. Padre Eduardo Murante.

Sexta-feira:

Postão Central (Centro de Saúde I) – Rua Wenceslau Braz, 33 – Centro;

UBS Vila Margarida – Rua Abuassali Abujamra, 410 – Vila Margarida.

Garça

Alguns postos de saúde da cidade de Garça (SP) funcionarão até as 20h nesta sexta-feira (27) para vacinar crianças de três e quatro anos com a 2ª dose da vacina pediátrica contra a Covid.

As unidades de saúde disponíveis nesse horário são a USF Eucaliptos, USF Palermo, USF Mariana e USF Helena.

Os responsáveis devem comparecer nessas unidades com o cartão SUS ou CPF e carteira de vacinação, e o uso da máscara é obrigatório.

Os responsáveis pelas crianças que ainda não receberam a 1ª dose da vacina pediátrica devem procurar a unidade mais próxima e deixar seus dados. Assim, quando um novo lote de vacina chegar ao município, a unidade ligará agendado um dia para a aplicação.

