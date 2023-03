Ourinhos e Assis oferecem vagas em cursos de capacitação profissional

Nas duas cidades os cursos são oferecidos pelo Senac, mas em Assis há parceria com a prefeitura. Em Ourinhos existem bolsas de 100%. Senac de Ourinhos (SP) oferece diversas opções de cursos com bolsas

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) de Ourinhos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Assis (SP) oferecem vagas em cursos profissionalizantes para moradores de ambas as cidades.

No Senac de Ourinhos são 939 vagas com bolsas 100% para cursos livres e técnicos, nas áreas de depilação, estética, gerenciamento de redes, farmácia, administração, técnico em segurança do trabalho, design de interiores, entre outras.

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do Senac de Ourinhos ou pessoalmente na Rua Duque de Caxias, 679, Vila Recreio.

Assis

Em Assis a oferta de cursos também ocorre por meio do Senac, parceiro da prefeitura. Inscrições nos cursos profissionalizantes de garçom, recreador, pizzaiolo e promotor de vendas foram prorrogadas até 31 de março. São 150 vagas, 20 para cada curso.

Todos os cursos oferecidos são de 160 horas, com início no dia 10 de abril e término em 15 de agosto. As aulas serão de segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30, na Casa da Menina.

Cada curso possui exigências específicas para participação. As inscrições podem ser feitas no Programa de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Assis, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Veja a lista dos cursos oferecidos:

Auxiliar de garçom: cursando o Ensino Fundamental II e ser maior de 18 anos.

Recreador: Ensino Fundamental II completo e ser maior de 16 anos.

Pizzaiolo: Ensino Fundamental I completo e ser maior de 18 anos.

Promotor de Vendas: Ensino Fundamental II completo e ser maior de 16 anos.

