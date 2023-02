Em 2022, produtores faturaram quase R$ 600 mil reais; 95% teve origem em vendas para outros países. ‘Ouro em pó’: agricultores do Paraná lucram com exportação de ginseng

Agricultores do Paraná estão lucrando com a exportação de ginseng. A raiz, que é muito usada na medicina oriental, é chamada de “ouro em pó” por quem a produz.

Em 2022, o faturamento dos agricultores foi de quase R$ 600 mil reais, sendo que 95% desse valor teve origem em vendas para o exterior.

A exportação começou há 5 anos. Os três países que mais compram o ginseng brasileiro são Japão, China e França.

