Ovetti Kinder, vietata la vendita in alcuni luoghi: la motivazione è assurda

Chi non ha mai assaggiato gli ovetti Kinder? A quanto pare da qualche tempo è vietata la vendita in alcune parti del mondo, i dettagli.

I prodotti Kinder sono quelli più conosciuti in tutto il mondo, da grandi e piccini che non rinunciano a usufruirne. La marca fa parte della grande azienda Ferrero, da anni una tra le leader a livello internazionale.

Gli ovetti di cioccolato da tutti apprezzati per il gusto eccezionale e la qualità sono stati ritarati dalle vendite in alcune luoghi, il motivo vi spiazzerà.

Ovetti Kinder: perché in alcune parti non vengono venduti

Gli ovetti Kinder sono uno dei prodotti più venduti dall’azienda, all’interno si è soliti trovare una sorpresa e il cioccolato piace a tutti, grandi e piccini. E allora perché è stato tolto dal mercato in alcuni paesi?

A quanto pare in America gli ovetti di cioccolato al latte sono proibiti. La dogana ogni anno analizza tutti gli alimenti che potrebbero essere nocivi per la salute dei bambini. Inoltre per chi non rispetta le regole è prevista una multa salata che risale a 300 dollari.

Questo però non porta ad una diminuzione di vendita per la Ferrero, anzi sono state trovate tonnellate di ovetti all’interno di valigie che entrano nel continente. Si parla addirittura di più di 160 mila pezzi.

Ma quale sarebbe la motivazione di questa assurda scelta? Tutto risale al 1938 quando il Presidente Franklin Delanoin Roosevelt emanò un decreto con cui si intendeva proteggere i consumatori da alimenti con all’interno parti che non si potevano mangiare o che avessero oggetti non salutari. Dopo 80 anni la Food and Drugs Administration però continua a mantenere la regola.

Gli ovetti, infatti, presentano un involucro di plastica all’interno con la sorpresa per i più piccoli. Proprio ciò che viene vietato dalla legge. Gli americani dovranno battersi per cambiare le regole, ne vale la pena per un dolce del genere? E voi cosa ne pensate, riuscireste ad accettare questa legge?