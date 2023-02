OVNIs no Rio Grande do Sul eram satélites da Starlink; relembre

Em 2022, pilotos de avião avistaram luzes não identificadas no céu em Porto Alegre. Ao todo, 54 equipamentos do grupo Starlink foram registrados no estado no final de outubro. Observatório registra passagem de satélites pelo RS

Luzes não identificadas vistas no céu em Porto Alegre despertaram a curiosidade da população do Rio Grande do Sul no final de 2022. Após relatos de pilotos de avião que avistaram as luzes por seis dias consecutivos, especialistas chegaram ao que acreditavam ser a causa mais provável: satélites que se deslocam em órbita baixa. Mais especificamente, os Starlink (saiba mais abaixo).

No começo deste mês, as luzes foram vistas novamente não só em Porto Alegre, mas em outras cidades do Rio Grande do Sul. O assunto voltou a ser comentado nas redes sociais depois que balões e objetos não identificados começaram a ser vistos na América do Norte e mobilizaram as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá. Na China, um objeto voador não identificado foi visto e o país disse que vai abatê-lo. Já no Uruguai, a força aérea do país investiga luzes intermitentes no céu.

Um total de 54 equipamentos do grupo Starlink G4-36 passou pelo Rio Grande do Sul no final de outubro. A empresa SpaceX fez o lançamento dos equipamentos a partir do Complexo de Lançamento Especial na Estação de Cabo Canaveral na Flórida, nos Estados Unidos.

“A hipótese mais plausível, até o momento, consiste em essas luzes possuírem como fonte luminosa esses satélites. Esses novos modelos podem refletir muito mais a luz solar”, conta o responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, Carlos Jung.

Jung, que também é coordenador do curso de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e diretor da Região Sul da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), conta que essa hipótese foi levantada após analisar imagens de diferentes fontes e relacioná-las com dados de bases nacionais e internacionais.

O físico Felipe Ben concorda. Apesar disso, sinaliza que essa é uma hipótese para o fenômeno que, até então, não havia sido observado por pilotos habituados com diferentes luzes no céu.

A análise

Os especialistas contam que as luzes começaram a ser vistas pelos pilotos no dia 4 de novembro de 2022. Elas eram duas ou três, tinham padrão circular ou elíptico e estavam a uma altitude de nove quilômetros.

As imagens foram registradas pelo observatório. As luzes se refletiam na parte de cima de nuvens e o fenômeno pôde ser visto não só no Rio Grande do Sul, como em outros estados.

Entre os dias 6 e 9, pilotos relataram ter visto luzes com outros padrões de comportamento, se movimentando em direções diferentes, o que sugeriu para os especialistas possíveis objetos que seriam a origem da fonte luminosa: os satélites.

“Não se descarta nenhuma hipótese até o momento, nem mesmo possíveis objetos de natureza não terrestre. Mas, à luz da ciência, estamos analisando os avistamentos utilizando dados científicos e imparcialidade para determinar a verdadeira origem”, diz Jung.

Registro da passagem de satélites por território gaúcho

Starlink opera em órbita baixa

A empresa SpaceX, de propriedade do bilionário Elon Musk, fez o lançamento dos equipamentos a partir do Complexo de Lançamento Especial na Estação de Cabo Canaveral na Flórida, nos Estados Unidos, em 20 de outubro de 2022.

Segundo Jung, os satélites são usados para fornecer conexão de internet para áreas remotas em todo planeta onde não existe possibilidade de instalar sistemas terrestres.

Os satélites do Starlink foram colocados em órbita terrestre baixa para permitir velocidades de conexão mais rápidas com o solo. No entanto, são necessários muitos satélites para fornecer cobertura total do globo. Estima-se que há mais de 3 mil equipamentos no céu.

