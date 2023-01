Ovo caipira, orgânico, ‘cage free’: saiba diferenciar os tipos (spoiler: não é pela cor da casca)

Principais diferenças entre os ovos estão relacionadas com ambiente de criação das galinhas e a alimentação. Vídeo mostra as classificações que envolvem o alimento. Ovo caipira, orgânico, convencional e enriquecido: g1 explica as diferenças

Na hora das compras, é fácil ficar perdido com tantos tipos de ovos nas prateleiras do supermercado. São muitos termos que aparecem nas embalagens como caipira, orgânico, enriquecido, “cage free”…

E, ao contrário do que se imagina, a diferença entre eles não está na cor da casca.

As principais diferenças entre os ovos estão relacionadas com o tipo de manejo, ou seja, o ambiente de criação das galinhas e a alimentação. Saiba o que cada um deles tem de diferente no vídeo acima.

As aves confinadas em gaiolas dentro de um galpão, por exemplo, geram os ovos convencionais ou de granja e podem ser alimentadas com ração de origem animal e vegetal. Já os caipiras provêm de animais que vivem em espaços maiores, com circulação livre (veja abaixo).

Tipos de ovos são definidos pela criação das galinhas

Arte/G1

Para ovos orgânicos, as regras são mais rígidas. O g1 foi a Porto Feliz (SP) mostrar como é a produção, onde galinhas têm direito a “spa” e escolhem o ninho onde querer botar.

De onde vem o que eu como: Ovos

LEIA TAMBÉM:

🥚 ovo pra que te quero: podcast conta curiosidades sobre o alimento

❓ ENTENDA: além da alimentação, ovo é matéria-prima para a produção de vacinas

🎧 ESPECIALISTA: Gracyanne Barbosa consome 40 ovos por dia e dá dicas de receita

Após sair da granja, ovos são selecionados e passam por processo de limpeza

Celso Tavares/ g1

Assista a mais episódios do De onde vem:

De onde vem o que eu como: Milho

De onde vem o que eu como: melancia

De onde vem o que eu como: tilápia

De onde vem o que eu como: Mel

Ufficio Stampa