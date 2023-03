Ovo de Páscoa ganha recheio de cremoso ganache de maracujá

Quem ensina o preparo é a confeiteira Daniela Cortez Faustino Benendi, de Presidente Prudente (SP). Ovo de Páscoa com recheio de ganache de maracujá

A confeiteira Daniela Cortez Faustino Bedendi, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar um delicioso Ovo de Páscoa de casca recheada com ganache de maracujá.

Ingredientes

200 gramas de chocolate ao leite;

160 gramas de chocolate branco;

30ml de suco de maracujá concentrado; e

20ml de creme de leite.

Modo de preparo

Casca

A primeira etapa é derreter o chocolate, de 30 em 30 segundos, no micro-ondas.

Faça este processo até o chocolate derreter completamente para atingir a temperatura adequada.

A casca tem que chegar a uma temperatura de 40ºC a 45ºC e, depois, baixar para 30ºC. Utilize um termômetro para verificar.

É importante estar em um ambiente fresco para fazer a temperagem.

Ganache de maracujá

Também derreta o chocolate branco, de 30 em 30 segundos, até ficar com uma consistência cremosa.

Adicione o suco concentrado de maracujá e, em seguida, coloque o creme de leite.

Misture tudo até ficar homogêneo.

Deixe a ganache descansar.

Forma

Para preparar a casca, coloque o chocolate em formas e, depois, pressione com a ‘tampa’ de silicone para que o chocolate se espalhe e ganhe textura de casca.

Verifique se toda a forma está com chocolate (importante não restar nenhum espaço, para que a casca não quebre).

Dê leve ‘batidinhas’ na forma para tirar o ar.

Leve a forma ao freezer por 10 minutos, até a casca endurecer.

Retire a forma e retire as cascas do recipiente.

Finalização

Já com a casca fora da forma e ‘durinha’, coloque o recheio da ganache de maracujá por dentro.

Coloque o chocolate ao leite por cima da ganache.

Para concluir, feche o ovo com duas cascas recheadas.

