Muito tradicional nesta época, o ovo de Páscoa teve um aumento médio de preço de 15,52% neste ano em relação a 2022 na região do Vale do Paraíba, de acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de Taubaté (Nupes).

O balanço foi divulgado na manhã desta terça-feira (28) e levou em consideração os produtos que são mais comercializados durante a Semana Santa, como peixes e chocolates.

A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 25 de março, em 16 supermercados de Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão.

Segundo o Nupes, o preço final de cada produto foi definido a partir do preço médio das marcas mais tradicionais que são encontradas nos mercados da região.

Veja as principais informações divulgadas pelo levantamento:

Preço médio

Ovo de Páscoa (250g): R$ 47,65

Ovo de Páscoa com brinquedo (250g): R$ 69,38

Bombons (300g): R$ 12,09

Bacalhau (kg): R$ 104,41

Filé de peixe (kg): R$ 42,41

Azeitona (500g): R$ 21,73

Variação de preço entre 2022 e 2023

Ovo de Páscoa (250g): + 15,52%

Ovo de Páscoa com brinquedo (250g): + 16,55%

Bombons (300g): + 19,77%

Bacalhau (kg): + 14,68%

Filé de peixe (kg): + 6,57%

Azeitona (500g): + 35,31%

Vale ressaltar também que todos os itens tiveram aumento superior em relação à variação da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, que é de de 5,60% no período de fevereiro de 2022 ao mesmo mês de 2023.

Motivo da alta, segundo o Nupes

Chocolates:

alta nos custos de produção

matéria-prima básica mais cara, como cacau e leite

Aumento do preço do leite (40% nos últimos 12 meses)

Ovo de páscoa tem aumento de preço de mais de 15% no Vale do Paraíba, diz Nupes

Bacalhau:

alta nos preços do produto no mercado internacional

alta no custos de produção, como os combustíveis na Europa

Bacalhau

Filé de peixe:

reajuste mais alinhado à inflação oficial

Filé de peixe

Azeitona:

redução da oferta, principalmente na Europa

aumentou os custos de produção por conta da guerra da Ucrânia

Azeitonas

