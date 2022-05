oxfam:-in-2-anni-+573-paperoni-tra-case-farmaceutiche-e-aziende-energetiche

Piove sul bagnato, come sempre, ma in maniera molto, molto più intensa. Pandemia e crisi energetica hanno arricchito i ricchi e impoverito i poveri, a una velocità che in soli 2 anni ha fatto raggiungere livelli di disuguaglianza in genere toccati in 23. I profitti record delle aziende energetiche, farmaceutiche e alimentari hanno generato tanta ricchezza nelle mani di pochi, per la precisione 453 miliardi di dollari dall’inizio della pandemia: 1 miliardo di dollari ogni due giorni. Nel darne notizia Oxfam chiede ai governi di tassare questi extraprofitti realizzati sulle spalle delle famiglie che invece hanno redditi fissi e spese sempre più alte. L’Associazione ha pubblicato i dati contenuti in un report diffuso all’apertura di Davos. Il Covid ha fatto lievitare la ricchezza dei già miliardari al 13,9% del Pil mondiale: quota più che triplicata rispetto al 4,4% del 2000. Ma i miliardari sono anche aumentati: 573 in più negli ultimi due anni, uno ogni 30 ore. Nel frattempo, nel 2022, ogni 33 ore un milione di persone rischia la povertà estrema. Succede per chi vede aumentare i prezzi al consumo, soprattutto sui prodotti alimentari e l’energia, e rischia la spirale della povertà estrema. Dall’altro lato, i profitti record hanno interessato le imprese energetiche, alimentari e farmaceutiche perché si tratta di settori caratterizzati da un forte monopolio. Tanto per capirci, in questo periodo, le 5 principali multinazionali energetiche – BP, Shell, Total Energies, Exxon e Chevron – hanno profitti di 2.600 dollari al secondo. Nel settore alimentare, la pandemia ha creato 62 nuovi miliardari: basti pensare che assieme a sole altre tre imprese, la famiglia Cargill controlla il 70% del mercato agricolo globale, e ha realizzato l’anno scorso il più grande profitto nella sua storia, 5 miliardi di dollari di utile netto. Un record che si appresta a battere nel 2022. In altre parole, gli 8 miliardari di quella stessa famiglia sono saliti in due anni a 12.

Va peggio nel settore farmaceutico, i cui profitti sono stati spinti alle stelle dalla pandemia, a partire dai vaccini. In questo ambito sono ben 40 i paperoni in più, concentrati in multinazionali come Moderna e Pfizer, che da sole hanno realizzato 1.000 dollari di profitto al secondo grazie al solo vaccino contro il Covid. Qui sono molti – tra l’altro –i punti poco chiari negli accordi con i governi: il primo, sottolineato da Oxfam, è che, nonostante le aziende in questione abbiano usufruito di ingenti risorse pubbliche per mettere a punto i vaccini, questi siano stati pagati dai governi fino a 24 volte in più rispetto al costo di produzione. Il secondo è che all’aumentare del volume delle vendite, il prezzo di ogni singola dose sia aumentato, anziché diminuire, contro ogni legge di mercato. Fatto sta che oggi abbiamo 2.668 miliardari – 573 in più rispetto al 2020 – con una ricchezza netta pari a 12.700 miliardi di dollari. Dall’altro lato, restano fermi i salari, tuttavia esposti a un aumento a tratti esorbitante del costo della vita (se paragonato agli ultimi decenni). Oxfam ha calcolato che un lavoratore che si trovi in quel 50% di occupati con una retribuzione più bassa, dovrebbe lavorare 112 anni per guadagnare quello che un lavoratore guadagna in media in un solo anno nel top 1%.

Tra le principali richieste di Oxfam ai governi ci sono: 1) Porre fine ai brevetti vaccinali, favorendo la condivisione di know-how e tecnologia sui vaccini, investendo in centri di produzione nel Sud del mondo, redistribuendo equamente le dosi esistenti e mantenendo le promesse delle donazioni fatte, secondo un calendario concordato che consenta l’implementazione di un’efficace campagna vaccinale nei Paesi a basso reddito. 2) Introdurre imposte straordinarie sugli extra-profitti pandemici (e sugli extra-profitti delle compagnie energetiche) per finanziare trasferimenti pubblici alle famiglie in difficoltà. L’Italia ha lavorato su quest’ultimo punto con l’ultima versione del decreto Aiuti, che prevede un contributo al 25% una tantum sugli extraprofitti delle big, sdoppiato nei versamenti di giugno e novembre. Il testo attende comunque ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è estremamente contestato dai diretti interessati, che incolpano il governo di voler contrastare, in questo modo, la transizione green limitando lo sviluppo (anche) delle rinnovabili.

L’articolo Oxfam: in 2 anni +573 paperoni tra case farmaceutiche e aziende energetiche proviene da The Map Report.