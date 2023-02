Oz Bambaz, Patchanka e bandas regionais vão animar o carnaval de Araguaína; veja a programação

Atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (2). Festa será de 19 a 21 de fevereiro, na Via Lago. Estrutura do carnaval será montada na Via Lago

Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

Os araguainenses vão poder curtir três dias de folia com bandas nacionais e regionais durante o feriado de carnaval. A prefeitura divulgou nesta quinta-feira (2) e a atração principal será o grupo baiano Patchanka.

De acordo com a Prefeitura de Araguaína, vão ser três dias de festa em uma estrutura que será montada na Via Lago. Doze atrações com ritmos de axé, forró e swingueira vão animar os foliões que forem curtir o carnaval. O evento será entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Estão confirmadas as bandas Retro Beet, Oz Bambaz e Patchanka, da Bahia. Djs também entram na festa. “Esperamos que o araguainense e os turistas possam se divertir com música boa, com tranquilidade de toda a segurança que nós organizamos para a festa”, disse o secretário do Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

Programação completa

Domingo (19)

Dj Charles Mansur

Banda Forró Pegado – Bola da Guitarra

Retro Beet

Baile Do Tdn – Tadin de Nois

Segunda-feira (20)

Patchanka

Kris França

Baile Do Máscara

Djs Convidados

Terça-feira (21)

Dj Piu

Oz Bambaz

Banda Leva Nóiz

2 Dogs

Para garantir a segurança dos foliões, a prefeitura informou que haverá esquema de segurança privada na Via Lago, um ponto de apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar e equipes de saúde do município para atender possíveis ocorrências.

