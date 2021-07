Le Corbusier amava dire che l’architettura è a servizio “di uomo (bestia), cuore e spirito”: “Servir à la bête, et au coeurs, et à l’esprit”. L’architettura, come il design e l’arte, possiedono infatti una natura metafisica ed emozionale. Per essere intuite richiedono l’uso del nostro inconscio, soprattutto quando un’opera è complessa e profonda.

L’esposizione si articola in grandi serre, dominate da una luce calda e morbida. Oggetti dall’estetica razionale disposti in ordine apparentemente casuale. Ad un primo sguardo ci illudono possano essere il risultato di un design semplice ed essenziale. Un fascino primitivo e razionale che nasconde però uno strato più profondo, pronto a toccare la nostra anima.

Fondata dall’architetto Pedja Hadžimanovic a Zurigo, P! galerie offre una selezione di oggetti disegnati dai personaggi più interessanti del movimento moderno. Pierre Jeanneret, Le Corbusier e Charlotte Perriand, solamente per citarne alcuni. Da sempre, l’architetto e collezionista svizzero seleziona personalmente i pezzi da acquistare e restaurare per la propria galleria.

Costantemente alla ricerca di oggetti con una storia da raccontare infatti, Hadžimanovic predilige arredi resi unici da qualche piccola “cicatrice” come ama definirle lui stesso. Vecchie crepe, graffi o tracce di lacca e vernici, ma anche segni indelebili dovuti al continuo tocco delle mani, le quali restituiscono all’oggetto una patina senza tempo.

