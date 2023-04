Pacaembu, a Cidade Paraíso da Nova Alta Paulista, completa 74 anos de emancipação político-administrativa

Moradores do município têm orgulho em descrever a terra onde vivem como acolhedora e familiar. Pacaembu, a Cidade Paraíso completa 74 anos

cedida

O município de Pacaembu (SP) completa 74 anos de emancipação político-administrativa no dia 2 de abril. Com destaque na Nova Alta Paulista, é conhecida como a CIdade Paraíso.

O hino da cidade enfatiza o orgulho de quem mora nesse canto: “Da beleza do universo, Pacaembu é o progresso. Toda Feita de amor, a semente do interior”.

E é assim que seus moradores gostam de se referir ao município, um lugar acolhedor, familiar e, com certeza, cheio de amor. Não é atoa que muitos escolheram a terra para constituir família e cuidar das raízes que aqui fizeram.

Praça Avamor Berlanga Mugnai, do Jardim Municipal

cedida

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pacaembu tem uma população estimada em 14.326 habitantes (2021), distribuídos em 339,375 km².

Mesmo sem muitos pontos turísticos, não quer dizer que falta lazer. As famílias e jovens não deixam de marcar presença nos bons restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares da cidade. Até mesmo a Praça Avamor Berlanga Mugnai, do Jardim Municipal, ou a feira livre, viram pontos de encontro.

Nem mesmo a região resiste ao tradicional rodeio da cidade, que reúne uma multidão em suas edições.

Recinto de Exposições

cedida

Curiosidades de Pacaembu

Se as cidades costumam ter uma história para a criação do nome, Pacaembu tem três delas.

A primeira versão diz que o nome do município tem origem indígena, “Paca-Yembú”, que significa “Arroio das Pacas”.

A segunda é de que surgiu de uma discussão entre os representantes dos povoados (Guaraniuva e Esplanada) para a escolha do nome. Dizem que um deputado que intermediava a reunião havia acabado de assistir a um jogo do Corinthians no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

Impressionado com o calor da reunião, o deputado teria afirmado que a gritaria e a bagunça estavam mais altas do que a torcida corintiana no estádio. Os representantes acabaram gostando do nome e entrando em consenso. O nome seria então Pacaembu.

Uma terceira versão aponta que na região havia muitas pacas, animais silvestres comuns no interior, bem como a fruta Embu. Então, da junção dos dois termos, formou-se o nome da cidade.

Outra curiosidade do município é a história da menina que teria assumido a personalidade de um garoto que morreu três anos antes. A história foi contada em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, em 1981.

Izaura, de 13 anos, dizia ser Ailton, o primo distante da família que morava em São João do Pau D’alho (SP). Os dois não se conheciam, mas apesar disso, a menina reconhecia todos os parentes do garoto, além de usar roupas masculinas na época. A trama ganhou repercussão nacional.

Presente construindo futuro

As coisas boas que ficam para o futuro são construídas hoje. E obra boa é aquela que fica para as próximas gerações, contribuindo para o crescimento de uma população e a melhora da qualidade de vida de seus moradores.

Creche Escola

cedida

A Creche Escola é um dos bons exemplos em Pacaembu. Com seus 813,78 M², atende hoje mais de 80 crianças.

O local possui sete salas para atividades, dois berçários, fraldário, lactário, secretaria, diretoria, copa para funcionários, sala de material pedagógico, refeitório, sala de uso múltiplo, cozinha, lavanderia e sanitário infantil e de funcionários.

Poço semi artesiano localizado no Bairro Guaraiuva

cedida

O poço semi artesiano também é um benefício para o presente e o futuro. Localizado no Bairro Guaraiuva, tem 202 metros de profundidade e supre a necessidade da população de ter água potável e de qualidade.

A cidade da cor azul tem muito o que comemorar nestas mais de sete décadas. Só quem tem a paz e tranquilidade no dia a dia, sabe o ouro que tem e, por isso, faz do município um verdadeiro paraíso.

Parabéns, pacaembuense, pelos 74 anos de uma Feliz Cidade!

