Paccheri al baccalà, la vera ricetta napoletana. Il primo di pesce più veloce e buono che c’è, pronto in 10 minuti

I paccheri, soprattutto quelli di Gragnano, col baccalà sono uno dei primi piatti tipici napoletani. La loro bontà è data dal sughetto preparato col sapore del baccalà unito a quello delle olive. Il risultato sarà così gustoso che oltre a leccarvi i baffi farete anche la scarpetta. E’ un piatto preparato spesso anche per il cenone del 24 e 31 dicembre. Quindi, approfittate della ricetta per mettervi all’opera tra qualche settimana. Ps: se preferite la pasta lunga, potete utilizzare anche gli spaghetti o le linguine.

Paccheri al baccalà, Ingredienti per circa 4 persone

500 g di Baccalà dissalato

350 g di Paccheri di Gragnano

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo, sale q.b.

1 bicchiere e mezzo di Vino bianco

una ventina di Pomodorini ciliegino

una dozzina di olive nere disossate

1 cucchiaio di Capperi

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare il sughetto col baccalà. Dunque, in una padella grande e calda versate olio evo, aglio e prezzemolo e fate soffriggere un po’. Dopodiché aggiungete il baccalà dissalato e tagliato a pezzetti e a metà cottura sfumate col vino bianco. Amalgamate tutto e aggiungete i pomodorini. Verso la fine della cottura aggiungete anche i capperi e le oliva disossate e fate riposare.

Nel mentre, fate cuocere i paccheri di Gragnano. Una volta cotti, scolateli e versateli nella padella del sughetto e mescolate il tutto facendo amalgamare per bene. Insaporite con sale e un altro po’ d’olio a crudo. Chi lo preferisce, può anche fare una bella spolverata di parmigiano. Sarete pronti per impiattare e leccavi i baffi. Buon appetito e non dimenticate la scarpetta!

