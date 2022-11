Paccheri alla Bella ‘mbriana, una ricetta davvero gustosa, facile e veloce. Siamo in pieno autunno e, seppur le temperature ci rimandano all’estate, non rinunciamo a cucinare e mangiare la squisita zucca. Già, perché solo questo è il periodo dell’anno in cui l’ortaggio dà il meglio di se. E può essere cucinata in tantissimi modi diversi. Dolce o salata, come contorno o alla base di un risotto, da antipasto o nei maccheroni, è sempre buona e fa scatenare la nostra fantasia. Oggi vedremo la ricetta dei paccheri con zucca e speck. Il sapore dolce dell’ortaggio contrasterà in modo meraviglioso con quello più salato dello speck, per un risultato da leccarsi i baffi.

Paccheri alla Bella ‘mbriana, Ingredienti

zucca

aglio

olio extravergine di oliva

formaggio

speck

paccheri

parmigiano

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare questo squisito primo piatto è pulire la zucca. Dopo aver eliminato i semi interni e la buccia, tagliatela a dadini. Quindi potete passare alla preparazione del vostro condimento, semplice e veloce da cucinare. Prima, infatti, potete già mettere sul fuoco la pentola con l’acqua per la cottura della pasta. Poi, in una padella antiaderente, lasciate soffriggere l’aglio schiacciato insieme all’olio extravergine di oliva.

Quindi aggiungete la zucca tagliata a dadini, insieme a qualche scorza di formaggio. Lasciate cuocere nell’olio e se dovesse servire aggiungete dell’acqua. Quando la zucca sarà ben cotta è il momento di buttare la pasta. Mentre questa cuoce, aggiungete in padella lo speck che avete precedentemente tagliato a striscioline. Scolate la pasta ben cotta e versatela nella padella con il condimento.

Amalgamate il tutto e aggiungete abbondante parmigiano grattugiato, tenendo il fuoco acceso a fiamma alta. Fate saltare il tutto per un minuto. I vostri paccheri con zucca e speck sono pronti per essere serviti.

Paccheri alla Bella ‘mbriana, la ricetta con la zucca più cremosa e buona che esista. Si fa in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Ferla