Paccheri alla Vittorio, il sugo di pomodoro più buono che c’è. Cremosi e rosati ma senza panna con due trucchi da grande chef

Paccheri alla Vittorio, il primo facilissimo con un sugo speciale che vale 3 stelle Michelin inventato dallo chef stellato Chicco Cerea al ristorante “Da Vittorio” da cui il piatto prende il nome. Ma non vi spaventate il piatto è semplici ssimi e potete tranquillamente realizzarlo a casa, la particolarità è semplicemente un aggiunta al pomodoro che da un tocco di cremosità in più alla ricetta. Ovviamente se volete realizzare un piatto buonissimo dovete procurarvi delle buone materie prime.

Questo piatto, come detto nasce da una idea di Vittorio Cerea, venutagli durante un viaggio con la moglie a Disneyland, ad Orlando. In quell’occasione gli servirono delle tagliatelle in bianco mantecate al tavolo e lui ha voluto riproporle in rosso ma utilizzando i paccheri anzichè le tagliatelle. Il primo segreto è nell’utilizzare ben tre varietà di pomodori: San Marzano, datterini di Pachino e cuore di bue ma potete utilizzare anche altre varienti. Gli ingredienti sono in realtà davvero poveri, oltre ai pomodori dovremo procurarci l’olio extravergine di oliva, il burro, il basilico e il Parmigiano. Il piatto viene poi mantecato al tavolo

Paccheri alla “Vittorio” Ingredienti

320 g paccheri o mezzi paccheri

2 spicchi di aglio

1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva

50 g di burro

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato (giovane)

10 foglie di basilico fresco

qb sale

600 g di pomodori freschi San Marzano

240 g di pomodori cuore di bue

150 g di pomodorini datterini freschi

Preparazione

Iniziamo a preparare i nostri Paccheri alla Vittorio prendendo una padella capiente e mettendola sul fuoco insieme al mezzo bicchiere di olio evo e gli spicchi di aglio, sbucciati e privati dell’anima. Lasciamo rosolare qualche minuto e quando l’aglio sarà bello dorato aggiungere anche i pomodori San Marzano e cuore di bue tagliati a pezzi e lasciate cuocere a fiamma medio/bassa per circa 25 minuti con coperchio. Passato il tempo necessario aggiungete anche i datterini freschi lavati e lasciate in cottura sempre con coperchio per altri 30 minuti. Aggiustate di sale

A questo punto frullate il sugo di pomodoro che avrete ottenuto e passatelo al setaccio per eliminare buccia e semi, otterrete così una salsa molto cremosa, mettetela da parte. Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e fate cuocere i paccheri secondo i tempi di cottura riportati in confezione. Mentre la pasta cuoce, in una padella fate sciogliere il burro a fiamma bassa. Quando i paccheri saranno pronti, scolateli e versateli nella padella col burro, aggiungete anche la salsa ai 3 pomodori, qualche foglia dil basilico fresco e il Parmigiano grattugiato.Amalgamate il tutto e servite subito. I nostri pcacheri alla Vittorio sono pronti. Buon appetito

Paccheri alla Vittorio, il sugo di pomodoro più buono che c’è. Cremosi e rosati ma senza panna con due trucchi da grande chef scritto su Più Ricette da Redazione.