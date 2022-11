Paccheri all’amatriciana napoletana, una rivisitazione in chiave partenopea del classico della cucina romana. In questa ricetta infatti il sugo di pomodoro viene sostituito da una crema di peperoni mentre al posto del guanciale, potete mettere la lonza di maiale. Si tratta di un primo piatto cremoso, colorato e gustoso. Un primo piatto semplice da preparare, pronto in ogni occasione. Per recuperare tempo, potete preparare il condimento con largo anticipo, ed utilizzarlo al momento del pranzo. Io ho utilizzato la lonza, ma potette sostituire questo ingrediente anche con delle salsicce, del guanciale o della pancetta, oppure prepararli senza aggiunta di carne.

Paccheri all’amatriciana napoletana, Ingredienti:

180 gr Paccheri

2 peperoni

100 gr lonza di maiale

50 gr mandorle pelate

whisky

pecorino

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

Olio evo

sale

Procedimento:

Iniziate a lavare bene i peperoni, posizionateli su un piatto di ghisa, e arrostiteli a fiamma vivace. Pelateli, privateli dei sami e tagliateli a listarelle, metteteli in una ciotola con olio evo un pizzico di sale e lo spicchio d’aglio. Lasciateli insaporire per due ore, rigirandoli di tanto in tanto.

Nel frattempo0 tagliate a pezzetti la lonza di maiale,

mettetela in una capiente padella con poco olio evo, fatelo rosolare per un paio di minuti, e sfumate con il whisky.

Eliminate l’aglio dai peperoni, e metteteli nel bicchiere del mixer, unite anche le mandorle, e frullate fino ad ottenere una crema.

Unite la crema nella padella e mescolate bene.

Cuocete i paccheri in abbondante acqua leggermente salata, colateli al dente direttamente nella padella, mescolate bene, se occorre unite un poco d’acqua di cottura, unite il pecorino ed amalgamate il tutto.

Impiattate, completando il piatto con altro pecorino e prezzemolo tritato.

Paccheri all’amatriciana napoletana. Più buoni dei classici con la salsa che non è di pomodoro. Provateli così scritto su Più Ricette da Michele.

Vito Califano