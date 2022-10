Paccheri cocciuti, l’antica ricetta napoletana con il sughetto di pesce più buono che c’è. La scarpetta è d’obbligo

Il coccio o gallinella di mare, è un pesce molto saporito, dalla carne bianca, facile da spinare, per la preparazione di sughi per condire la pasta. Il formato di pasta che più mi piace abbinare al sugo con il coccio, sono senza dubbio i Paccheri. I paccheri con il coccio sono un classico della cucina napoletana, un primo piatto da preparare per un pranzo in famiglia oppure con amici.

Potete scegliere di acquistare dei cocci da servire interi vicino alla pasta, in modo da servire un piatto unico, oppure un coccio un poco più grande, da sfilettare e preparare un ragù da gusto senza eguali. Non ci credete? Bene di seguito vi lascio la mia ricetta per preparare un ottimo sughetto per condire la pasta e per la scarpetta finale, che sicuramente non vi lascerete scappare, bastano pochissimi ingredienti.

Ingredienti:

180 gr di Paccheri

1 coccio di circa 350 gr

Olio evo

1 spicchio d’aglio

Vino

Pomodorini

Prezzemolo

sale

Procedimento:

Per preparare i paccheri con il sugo del coccio, iniziate a lavare accuratamente il coccio,

privatelo delle interiori e sfilettatelo,

eliminando anche la pelle.

In una pentola, mettete la testa, la lisca e la pelle, unite un poco d’olio evo e qualche pomodorino, coprite con acqua, e fate cuocere per circa venti minuti a fiamma media con la pentola semi coperta, regolate di sale a fine cottura.

Nel frattempo verificate di aver eliminato tutte le lische dai filetti di coccio, e tagliateli a tocchetti.

Ovviamente potete chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di ricavarvi i filetti, ma oltre ai filetti dovete farvi dare anche gli scarti, per preparare il brodetto. In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo e lo spicchio d’aglio. Fate imbiondire leggermente lo spicchio d’aglio ed eliminatelo, unite il coccio, cuocete per un minuto, mescolando delicatamente, sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato unite i pomodorini tagliati a metà, fate cuocere per dieci minuti, mescolando di tanto in tanto.

Trascorso il tempo di cottura del brodetto, e dei pomodorini, filtrate e versate nella padella un poco di brodetto, regolate di sale.

In una capiente pentola, cuocete i paccheri per cinque minuti, colateli nella padella, e continuate la cottura, unendo altro brodetto.

A cottura ultimata, fate in modo che rimanga un poco di sughetto, per la scarpetta finale. Impiattate completando il piatto con il prezzemolo tritato.

Paccheri cocciuti, l’antica ricetta napoletana con il sughetto di pesce più buono che c’è. La scarpetta è d’obbligo scritto su Più Ricette da Michele.