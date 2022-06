paccheri-lupini-e-asparagi,-il-piatto-di-mezza-estate.-freschissimo-e-saporito

Un primo piatto mare difficile da resistere, ma facile da preparare. Una variante del più noto condimento “gamberetti e asparagi”. Un piatto decisamente dal sapore primaverile, un perfetto abbinamento mare terra. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, troveremo gli asparagi in doppia consistenza. Le punte verranno utilizzate intere, mentre i gambi saranno frullati, per ottenere una crema molto intensa.

Paccheri lupini e asparagi

Ingredienti:

200 gr di paccheri

100 gr di asparagi

500 gr di lupini

1 spicchio d’aglio

Sale

Vino bianco

prezzemolo

Procedimento:

Per preparare i paccheri con lupini e asparagi, iniziate lavare sotto abbonante acqua corrente i lupini. Metteteli in una pentola con un poco di vino bianco, fateli aprire a fiamma vivace, avendo cura di prelevarli mano a mano che si aprono e di metterli in una ciotola.

Infine filtrate e mettete da parte anche il liquido rilasciato dai lupini. Lavare gli asparagi, eliminate la parte legnosa e dividete le punte dai gambi. Fate sbollentare i gambi in abbondante acqua leggermente salata, che dopo utilizzerete per cuocere la pasta.

In una capiente padella mette un giro d’olio evo e lo spicchio d’aglio, fatelo imbiondire a fiamma media, eliminatelo e unite le punte degli asparagi, fatele cuocere per un paio di minuti.

Nel frattempo separate i lupini dai gusci, rimanendone alcuni interi per guarnire il piatto. Prelevate i gambi sbollentati e metteteli nel bicchiere del mixer, insieme ad un filo d’olio e qualche fogliolina di prezzemolo, frullate il tutto fino ad ottenere una crema liscia e intensa. Unire il liquido rilasciato dai lupini, alle punte di asparago, poi unite i lupini ed infine la crema di asparagi.

Cuocete al dente i paccheri, colateli direttamente nella padella, amalgamate il tutto, aggiungendo all’occorrenza un poco d’acqua di cottura della pasta.

Impiattate completando il piatto con prezzemolo tritato.

