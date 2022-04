Preferiamo la pace in Ucraina o il condizionatore acceso? Fa leva sulla discussa domanda rivolta da Draghi a tutti gli italiani per porre la questione della nostra dipendenza dal gas russo l’indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale (svolta tra il 9 e il 10 aprile 2022).

Secondo il sondaggio, il 73% degli italiani, tra coloro che posseggono un condizionatore, ha dichiarato di essere disposto a spegnerlo per tutta l’estate se questo potrà aiutare il Paese a raggiungere l’indipendenza dal gas russo.

A fronte di oltre 21 milioni di cittadini disposti a rinunciare al condizionatore, ce ne sono 8 milioni che si dichiarano non disposti a fare questo genere di sacrificio. Il 50% di chi ha dichiarato di essere contrario sostiene che “la scelta di staccarsi dal gas russo non dovrebbe gravare sulle famiglie”, mentre il 46% lo ritiene inutile.

Più in generale, l’indagine ha messo in evidenza che, qualora il Governo lo richiedesse, il 56% dei rispondenti sarebbe disposto a ridurre l’uso di energia elettrica e gas in casa per aiutare l’Italia a raggiungere l’indipendenza energetica dalla Russia. I più inclini a fare sacrifici, probabilmente perché hanno già vissuto anni di austerity, sono risultati essere gli over 65 (60%) e i 55-64enni (62%); curiosamente, però, anche i giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni (59%), forse perché più attenti alle tematiche ambientali.

Dal sondaggio emerge anche che qualcosa di concreto, in realtà, gli italiani sembrano averlo già fatto: 8 rispondenti su 10 hanno dichiarato che, da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, hanno cercato di consumare meno energia elettrica e gas, anche nell’ottica (67% dei rispondenti) di risparmiare sulle bollette.

L’articolo Pace o condizionatore acceso? In un sondaggio le reazioni degli italiani proviene da The Map Report.