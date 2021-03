Pacemaker: cos’è e a cosa serve?

Un pacemaker è un piccolo dispositivo posizionato sotto la pelle nel petto per aiutare a controllare il battito cardiaco.

Il pacemaker è usato per aiutare il tuo cuore a battere più regolarmente se hai un battito cardiaco irregolare (aritmia), in particolare lento. Il suo impianto nel torace richiede una procedura chirurgica.

Tipi di pacemaker.

Ne esistono di diversi tipi a seconda della problematica riscontrata dal cardiologo:

Pacemaker monocamerale . Questo tipo di solito trasporta impulsi elettrici al ventricolo destro del cuore.

. Questo tipo di solito trasporta impulsi elettrici al ventricolo destro del cuore. Pacemaker bicamerale . Questo tipo trasporta impulsi elettrici al ventricolo destro e all’atrio destro del cuore per aiutare a controllare i tempi delle contrazioni tra le due camere.

. Questo tipo trasporta impulsi elettrici al ventricolo destro e all’atrio destro del cuore per aiutare a controllare i tempi delle contrazioni tra le due camere. Pacemaker biventricolare. La stimolazione biventricolare, chiamata anche terapia di risincronizzazione cardiaca, è per le persone con insufficienza cardiaca con sistemi elettrici anormali. Questo tipo di pacemaker stimola le camere inferiori del cuore (i ventricoli destro e sinistro) per far battere il cuore in modo più efficiente.

A cosa serve.

I pacemaker vengono impiantati per aiutare a controllare il battito cardiaco. Possono essere impiantati temporaneamente per trattare un battito cardiaco lento dopo un attacco di cuore, un intervento chirurgico o un sovradosaggio di farmaci. Oppure possono essere impiantati in modo permanente per correggere un battito cardiaco lento o irregolare o, in alcune persone, per aiutare a trattare l’insufficienza cardiaca.

Come batte il tuo cuore.

Il cuore è una pompa muscolare, grande come un pugno, con quattro camere, due a sinistra e due a destra. Le camere superiori (atri destro e sinistro) e le camere inferiori (ventricoli destro e sinistro) lavorano con il sistema elettrico del cuore per mantenerlo a una frequenza appropriata – di solito da 60 a 100 battiti al minuto per gli adulti a riposo.

Il sistema elettrico del tuo cuore controlla il tuo battito cardiaco, iniziando in un gruppo di cellule nella parte superiore del cuore (nodo del seno) e diffondendosi verso il basso, facendolo contrarre e pompare il sangue. Invecchiamento, danni al muscolo cardiaco causati da un attacco di cuore, alcuni farmaci e alcuni difetti genetici possono causare un ritmo cardiaco anormale.

Cosa fa un pacemaker.

Un pacemaker elettronico impiantato imita l’azione del tuo sistema elettrico naturale. Un pacemaker è composto da due parti:

Generatore di impulsi . Questo piccolo contenitore di metallo ospita una batteria e il circuito elettrico che regola la frequenza degli impulsi elettrici inviati al tuo cuore.

. Questo piccolo contenitore di metallo ospita una batteria e il circuito elettrico che regola la frequenza degli impulsi elettrici inviati al tuo cuore. Conduttori (elettrodi). Da uno a tre fili flessibili e isolati sono posizionati ciascuno in una o più camere del cuore e forniscono gli impulsi elettrici per regolare la frequenza cardiaca.

I pacemaker funzionano solo quando necessario. Se il battito cardiaco è troppo lento (bradicardia), il pacemaker invia segnali elettrici al cuore per correggere il battito.

Inoltre, i pacemaker più recenti dispongono di sensori che rilevano il movimento del corpo o la frequenza respiratoria, che segnalano ai pacemaker di aumentare la frequenza cardiaca durante l’esercizio, se necessario.

Due pacemaker più piccoli e senza piombo, che possono essere impiantati direttamente nel cuore, sono stati approvati per l’uso negli Stati Uniti. Poiché non è richiesto un piombo, questo dispositivo può ridurre al minimo alcuni rischi e accelerare il ripristino. Sebbene questo tipo di pacemaker sembri funzionare bene e in sicurezza, è necessario uno studio a lungo termine.

Rischi correlati.

Le complicazioni dovute alla chirurgia per l’impianto del pacemaker sono rare, ma potrebbero includere:

Infezione in cui è stato impiantato il pacemaker



Reazione allergica al colorante o all’anestesia utilizzata durante la procedura



Gonfiore, lividi o sanguinamento nel sito del generatore, soprattutto se prendi fluidificanti del sangue



Danni ai vasi sanguigni o ai nervi vicino al pacemaker



Polmone collassato

Preparazione.

Prima che il tuo medico decida se hai bisogno di un pacemaker, dovrai fare diversi test per trovare la causa del tuo battito cardiaco irregolare. Questi potrebbero includere:

Elettrocardiogramma (ECG). In questo test non invasivo, gli elettrodi del sensore con fili collegati, chiamati elettrodi, vengono posizionati sul torace e talvolta sugli arti per misurare gli impulsi elettrici del cuore.

Monitoraggio Holter. Questa è una versione portatile di un ECG. È particolarmente utile per diagnosticare disturbi del ritmo che si verificano in momenti imprevedibili. Indossi il monitor e registra le informazioni sull’attività elettrica del tuo cuore mentre svolgi le tue normali attività per un giorno o due.

Alcuni dispositivi personali, come gli smartwatch, offrono il monitoraggio dell’elettrocardiogramma. Chiedi al tuo medico se questa è un’opzione per te.

Ecocardiogramma. Questo test non invasivo utilizza onde sonore innocue che consentono al medico di vedere l’azione del tuo cuore. Sul petto è posto un piccolo strumento chiamato trasduttore. Trasmette le onde sonore raccolte (echi) dal tuo cuore a una macchina che utilizza i modelli di onde sonore per comporre immagini del tuo cuore che batte su un monitor.

Stress test. Alcuni problemi cardiaci si verificano solo durante l’esercizio. Per uno stress test, viene eseguito un elettrocardiogramma prima e immediatamente dopo aver camminato su un tapis roulant o in sella a una cyclette. In alcuni casi, viene eseguito un ecocardiogramma o imaging nucleare.

