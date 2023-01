Pacheco enfrenta dificuldades no próprio partido na disputa pela presidência do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tenta a reeleição.

Atual presidente do Senado e candidato à reeleição, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) enfrenta dificuldades dentro do próprio partido, o PSD, para receber apoio na disputa.

Isso porque terminou nesta sexta-feira (27) sem consenso uma reunião da bancada sobre a posição do partido em relação à eleição no Senado. A votação está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro.

Após a reunião desta sexta, três senadores disseram ao g1 na condição de anonimato que não há unanimidade sobre o apoio público a Pacheco.

A avaliação de alguns integrantes do partido é que ele está “muito próximo” do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e “negociando por conta própria” os cargos na Mesa Diretora.

Um desses senadores afirmou que se reunirá com Pacheco para repassar ao atual presidente do Senado as reclamações da bancada.

“Nenhum partido vai dar unanimidade a nenhum candidato. O voto é secreto. E tem um senador definindo o que o candidato do nosso partido tem que fazer”, disse um parlamentar, pedindo para não se identificar.

Outro senador disse que só há um parlamentar criando “dificuldade” para o apoio público da bancada a Pacheco por ser adversário político de Alcolumbre, mas acrescentou: “O Pacheco é o candidato do nosso partido, sim. Já tem mais um mês que isso foi definido. Só tem um criando dificuldade porque é adversário do Alcolumbre.”

Já um terceiro senador, que também não quis ser identificado, declarou não irá declarar apoio a Pacheco porque entende que o senador está oferecendo a outros partidos, sem combinar com o PSD, cargos na Mesa que deveriam ficar com a legenda.

