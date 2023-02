Paciente aguarda desde 2021 para tirar ‘gaiola ortopédica’ após ser atropelado em Campinas; hospital tem 1,4 mil cirurgias represadas

Número equivale a 27% do total de 5.421 procedimentos reprimidos. Unidade afirma que atende dentro da capacidade ‘para garantir atendimento com qualidade’. Paciente diz que teve cirurgia ortopédica cancelada 7 vezes desde 2020, em Campinas

O Hospital PUC-Campinas contabiliza 1.469 pacientes que aguardam disponibilidade para realizar algum tipo de cirurgia ortopédica, segundo balanço atualizado pela unidade nesta sexta-feira (24). O número equivale a 27% do total de 5.421 procedimentos reprimidos.

Em nota, o hospital informou que, para garantir o atendimento com qualidade, atende apenas dentro da capacidade instalada – veja abaixo posicionamento completo.

O psicólogo Florentino Lopes de Oliveira foi atropelado em 2020 e precisou colocar a chamada gaiola ortopédica em uma das pernas.

À EPTV, afiliada da TV Globo, Oliveira explicou que a previsão era de que passasse por uma cirurgia em novembro de 2021 para retirar o fixador externo. No entanto, o procedimento ainda não foi realizado. Segundo ele, já foram sete agendamentos e cancelamentos desde o mês indicado para a retirada.

O paciente lamentou a situação e destacou as dificuldades que enfrenta.

“Já deu infecção várias vezes, daí quando dá infecção, eu tenho que retornar [ao hospital] para eles passarem um antibiótico. Quando dá infecção, sinto muita dor. Você não consegue renovar sua carta, não consegue trabalhar, já perdi oportunidade de emprego. É um sentimento total de exclusão.”

O psicólogo Florentino Lopes de Oliveira aguarda desde novembro de 2021 para retirar gaiola ortopédica, em Campinas

Reprodução/EPTV

O que já foi feito?

Florentino já chegou a formalizar uma reclamação na Ouvidoria da Prefeitura de Campinas. Na ocasião, o hospital respondeu, por meio de um ofício em janeiro deste ano, que enfrentava uma alta demanda no setor de ortopedia.

No documento, a unidade também explicou que a cirurgia do psicólogo envolve o preparo do paciente, anestesia e disponibilidade de materiais cirúrgicos e leitos

Além disso, ressaltou que há impactos frequentes causados por atendimentos de urgência, que competem pelos mesmos recursos.

Sem uma definição, o psicólogo desabafou à EPTV ao realçar o desejo de voltar a ter uma “vida normal”.

“Gostaria que eles, realmente, conseguissem fazer essa cirurgia, para eu ficar livre disso e ter uma vida normal. Quero ter uma vida normal.”

O que diz o hospital?

Procurado, o Hospital PUC-Campinas ressaltou que informa diariamente à administração municipal o cenário de cirurgias reprimidas.

Destacou também que, “para garantir e preservar a segurança técnica assistencial e o atendimento com qualidade”, a unidade atende dentro da capacidade instalada.

“É uma instituição de referência para atendimento de politraumas, bem como, de outras especialidades de alta complexidade, como câncer, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular”, diz.

Especificamente em relação a Florentino Lopes, a unidade disse que há uma previsão de que a cirurgia dele seja realizada em março deste ano.

“Mantém todo seu compromisso com o atendimento relacionado com os casos de urgência e emergência e compreende a situação do paciente”, complementa nota.

Hospital PUC-Campinas

Crislaine Gava/Hospital PUC Campinas

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200